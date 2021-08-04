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Во Франции пассажир поезда отказался надеть маску и избил контролера

Во Франции пассажир поезда отказался надеть маску и избил контролера - РИА Новости, 04.08.2021

Во Франции пассажир поезда отказался надеть маску и избил контролера

Пассажир поезда, следовавшего из Парижа в Ниццу, напал на контролера на станции в Авиньоне после того, как тот потребовал надеть маску, передает France Bleu. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:47

2021-08-04T12:47

2021-08-04T12:47

происшествия

ницца

франция

авиньон

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Пассажир поезда, следовавшего из Парижа в Ниццу, напал на контролера на станции в Авиньоне после того, как тот потребовал надеть маску, передает France Bleu.Отмечается, что инцидент произошел во вторник, когда следовавший из Парижа в Ниццу поезд сделал остановку на вокзале в Авиньоне.35-летний пассажир отказался надеть маску по требованию контролера при том, что ношение маски является обязательным в общественном транспорте во Франции. Контролер предупредил мужчину, что ему может грозить штраф в размере 135 евро, после чего ситуация накалилась и пассажир несколько раз ударил работника железнодорожного транспорта.Пострадавшего доставили в больницу Авиньона с легкими травмами, нападавший был взят под стражу.По данным France Bleu, инцидент привел к опозданию поезда на 40 минут, а также к изменению в расписании двух следующих поездов.

https://ria.ru/20210712/novosibirsk-1740923137.html

ницца

франция

авиньон

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2021

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происшествия, ницца, франция, авиньон