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Во Франции пассажир поезда отказался надеть маску и избил контролера
Во Франции пассажир поезда отказался надеть маску и избил контролера - РИА Новости, 04.08.2021
Во Франции пассажир поезда отказался надеть маску и избил контролера
Пассажир поезда, следовавшего из Парижа в Ниццу, напал на контролера на станции в Авиньоне после того, как тот потребовал надеть маску, передает France Bleu. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:47
2021-08-04T12:47
2021-08-04T12:47
происшествия
ницца
франция
авиньон
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Пассажир поезда, следовавшего из Парижа в Ниццу, напал на контролера на станции в Авиньоне после того, как тот потребовал надеть маску, передает France Bleu.Отмечается, что инцидент произошел во вторник, когда следовавший из Парижа в Ниццу поезд сделал остановку на вокзале в Авиньоне.35-летний пассажир отказался надеть маску по требованию контролера при том, что ношение маски является обязательным в общественном транспорте во Франции. Контролер предупредил мужчину, что ему может грозить штраф в размере 135 евро, после чего ситуация накалилась и пассажир несколько раз ударил работника железнодорожного транспорта.Пострадавшего доставили в больницу Авиньона с легкими травмами, нападавший был взят под стражу.По данным France Bleu, инцидент привел к опозданию поезда на 40 минут, а также к изменению в расписании двух следующих поездов.
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происшествия, ницца, франция, авиньон
Во Франции пассажир поезда отказался надеть маску и избил контролера
France Bleu: пассажир поезда Париж-Ницца отказался надеть маску и избил контролера