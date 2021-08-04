https://ria.ru/20210804/fap-1744329107.html

В Оренбуржье планируют построить 16 новых ФАПов

В Оренбуржье планируют построить 16 новых ФАПов - РИА Новости, 04.08.2021

В Оренбуржье планируют построить 16 новых ФАПов

В сельских районах Оренбуржья в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:50

2021-08-04T13:50

2021-08-04T13:50

оренбургская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_0:196:3117:1949_1920x0_80_0_0_a1f9b8811194237311ee064082cb5af6.jpg

ОРЕНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. В сельских районах Оренбуржья в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В настоящее время начата процедура ввода в эксплуатацию 14 объектов, до конца года будет завершено строительство еще двух ФАПов и 4 врачебных амбулаторий.По поручению главы региона возведение медучреждений проведено с опережением намеченных сроков - чтобы жители отдаленных поселков Оренбуржья смогли как можно скорее получать квалифицированную медицинскую помощь на местах.Одноэтажные здания возведены из блочно-модульных конструкций и оснащены всеми необходимыми коммуникациями, медицинским и инженерным оборудованием. Внутри помещений предусмотрены комфортные условия для приема пациентов: кабинет фельдшера, процедурная, санузел, помещения для хранения лекарственных средств. Задачу строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов взамен тех, которые находятся в аварийном состоянии, в Оренбуржье планируется решить до 2025 года. Открытие и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.Строительство ФАПов проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области".

https://ria.ru/20210727/eksport-1743155265.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество