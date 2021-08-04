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Оренбургская область
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В Оренбуржье планируют построить 16 новых ФАПов
В Оренбуржье планируют построить 16 новых ФАПов - РИА Новости, 04.08.2021
В Оренбуржье планируют построить 16 новых ФАПов
В сельских районах Оренбуржья в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:50
2021-08-04T13:50
оренбургская область
общество
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ОРЕНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. В сельских районах Оренбуржья в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В настоящее время начата процедура ввода в эксплуатацию 14 объектов, до конца года будет завершено строительство еще двух ФАПов и 4 врачебных амбулаторий.По поручению главы региона возведение медучреждений проведено с опережением намеченных сроков - чтобы жители отдаленных поселков Оренбуржья смогли как можно скорее получать квалифицированную медицинскую помощь на местах.Одноэтажные здания возведены из блочно-модульных конструкций и оснащены всеми необходимыми коммуникациями, медицинским и инженерным оборудованием. Внутри помещений предусмотрены комфортные условия для приема пациентов: кабинет фельдшера, процедурная, санузел, помещения для хранения лекарственных средств. Задачу строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов взамен тех, которые находятся в аварийном состоянии, в Оренбуржье планируется решить до 2025 года. Открытие и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.Строительство ФАПов проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области".
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60
общество
13:50 04.08.2021
 

В Оренбуржье планируют построить 16 новых ФАПов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФельдшерско-акушерский пункт в селе
Фельдшерско-акушерский пункт в селе - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ОРЕНБУРГ, 4 авг - РИА Новости. В сельских районах Оренбуржья в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В настоящее время начата процедура ввода в эксплуатацию 14 объектов, до конца года будет завершено строительство еще двух ФАПов и 4 врачебных амбулаторий.
"Современные фельдшерско-акушерские пункты – одно из обязательных условий для комфортной жизни в сельских территориях. В отдаленных территориях жителей обслуживают мобильные ФАПы, но основной акцент мы делаем именно на возведении новых стационарных объектов. В этом году мы впервые открываем такое количество – 16 ФАПов и четыре врачебные амбулатории. Всего же в ближайшие четыре года будет возведено 93 новых объекта – 76 ФАПов и 17 врачебных амбулаторий", - отмечает пресс-служба.
По поручению главы региона возведение медучреждений проведено с опережением намеченных сроков - чтобы жители отдаленных поселков Оренбуржья смогли как можно скорее получать квалифицированную медицинскую помощь на местах.
Одноэтажные здания возведены из блочно-модульных конструкций и оснащены всеми необходимыми коммуникациями, медицинским и инженерным оборудованием. Внутри помещений предусмотрены комфортные условия для приема пациентов: кабинет фельдшера, процедурная, санузел, помещения для хранения лекарственных средств. Задачу строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов взамен тех, которые находятся в аварийном состоянии, в Оренбуржье планируется решить до 2025 года. Открытие и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.
Строительство ФАПов проводится в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области".
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