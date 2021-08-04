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В Забайкалье восстановили движение после столкновения поездов

В Забайкалье восстановили движение после столкновения поездов - РИА Новости, 04.08.2021

В Забайкалье восстановили движение после столкновения поездов

Движение поездов по одному пути перегона Алеур – Бушулей в Забайкалье, где столкнулись грузовые составы, восстановлено, сообщают в РЖД. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:38

2021-08-04T08:38

2021-08-04T08:46

происшествия

ржд

забайкальская железная дорога

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение поездов по одному пути перегона Алеур – Бушулей в Забайкалье, где столкнулись грузовые составы, восстановлено, сообщают в РЖД.Ранее на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне было временно приостановлено. Отмечалось, что для ликвидации последствий на месте происшествия работают оперативные штабы.Как сообщают в РЖД, восстановительные работы на месте схода продолжаются, в них задействованы 340 сотрудников путевого комплекса."Задержанные в результате схода пассажирские поезда №62 сообщением Москва – Владивосток, №12 сообщением Самара – Владивосток отправлены по маршруту следования", - добавили в компании.

https://ria.ru/20210731/poezd-1743786638.html

россия

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происшествия, ржд, забайкальская железная дорога , россия