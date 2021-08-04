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В Забайкалье восстановили движение после столкновения поездов
В Забайкалье восстановили движение после столкновения поездов - РИА Новости, 04.08.2021
В Забайкалье восстановили движение после столкновения поездов
Движение поездов по одному пути перегона Алеур – Бушулей в Забайкалье, где столкнулись грузовые составы, восстановлено, сообщают в РЖД. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:38
2021-08-04T08:46
происшествия
ржд
забайкальская железная дорога
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение поездов по одному пути перегона Алеур – Бушулей в Забайкалье, где столкнулись грузовые составы, восстановлено, сообщают в РЖД.Ранее на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне было временно приостановлено. Отмечалось, что для ликвидации последствий на месте происшествия работают оперативные штабы.Как сообщают в РЖД, восстановительные работы на месте схода продолжаются, в них задействованы 340 сотрудников путевого комплекса."Задержанные в результате схода пассажирские поезда №62 сообщением Москва – Владивосток, №12 сообщением Самара – Владивосток отправлены по маршруту следования", - добавили в компании.
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происшествия, ржд, забайкальская железная дорога , россия
08:38 04.08.2021 (обновлено: 08:46 04.08.2021)
 
В Забайкалье восстановили движение после столкновения поездов

РЖД: движение по одному пути перегона Алеур – Бушулей в Забайкалье восстановили после схода поездов

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Pixabay / NickyPe
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение поездов по одному пути перегона Алеур – Бушулей в Забайкалье, где столкнулись грузовые составы, восстановлено, сообщают в РЖД.
"Четвертого августа в 07:55 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате столкновения двух грузовых составов и последующего схода 10 вагонов обоих поездов", - говорится в сообщении.
Ранее на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Движение на перегоне было временно приостановлено. Отмечалось, что для ликвидации последствий на месте происшествия работают оперативные штабы.
Как сообщают в РЖД, восстановительные работы на месте схода продолжаются, в них задействованы 340 сотрудников путевого комплекса.
"Задержанные в результате схода пассажирские поезда №62 сообщением МоскваВладивосток, №12 сообщением Самара – Владивосток отправлены по маршруту следования", - добавили в компании.
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