https://ria.ru/20210804/dtp-1744336668.html

Дептранс рассказал о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Москве

Дептранс рассказал о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Москве - РИА Новости, 04.08.2021

Дептранс рассказал о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Москве

Водитель автобуса, который попал в ДТП с грузовиком в Москве, имеет 30-летний стаж работы, прошёл медосмотр перед сменой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:10

2021-08-04T14:10

2021-08-04T14:19

происшествия

мосгортранс

москва

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Водитель автобуса, который попал в ДТП с грузовиком в Москве, имеет 30-летний стаж работы, прошёл медосмотр перед сменой, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту. В ДТП пострадало 8 человек, среди них есть беременная женщина. В районе ДТП затруднено движение, перекрыто 2 полосы в центр."Водитель 750 автобуса имеет 30-летний стаж работы. В парке "Мосгортранса" он работает уже 11 лет. Он прошёл медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210803/avtobus-1744109191.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мосгортранс, москва