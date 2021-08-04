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Дептранс рассказал о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Москве
Дептранс рассказал о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Москве - РИА Новости, 04.08.2021
Дептранс рассказал о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Москве
Водитель автобуса, который попал в ДТП с грузовиком в Москве, имеет 30-летний стаж работы, прошёл медосмотр перед сменой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:10
2021-08-04T14:10
2021-08-04T14:19
происшествия
мосгортранс
москва
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Водитель автобуса, который попал в ДТП с грузовиком в Москве, имеет 30-летний стаж работы, прошёл медосмотр перед сменой, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что около 12.30 на Боровском шоссе в районе дома № 1к1 произошло ДТП грузового автомобиля и автобуса, двигавшегося по 750 маршруту. В ДТП пострадало 8 человек, среди них есть беременная женщина. В районе ДТП затруднено движение, перекрыто 2 полосы в центр."Водитель 750 автобуса имеет 30-летний стаж работы. В парке "Мосгортранса" он работает уже 11 лет. Он прошёл медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, мосгортранс, москва
14:10 04.08.2021 (обновлено: 14:19 04.08.2021)
Дептранс рассказал о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Москве
Дептранс Москвы: водитель автобуса, который попал в ДТП с грузовиком, прошел медосмотр перед сменой