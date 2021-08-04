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В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 04.08.2021
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
Семь человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Воронежской области, сообщает УМВД по региону в среду. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:20
2021-08-04T12:45
происшествия
волгоградская область
московская область (подмосковье)
тамбовская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Воронежской области, сообщает УМВД по региону в среду.ДТП произошло в Грибановском районе на 698-м километре автодороги Р-122 Каспий."По предварительным данным, 32-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем LADA Largus, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 37-летнего жителя Московской области. После чего автомобиль ВАЗ-2115, двигавшийся в попутном направлении, под управлением 25-летней жительницы Волгоградской области, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet", - говорится в сообщении.В результате ДТП госпитализированы семь человек: водитель LADA и двое его пассажиров - жители Тамбовской области; водитель Chevrolet и трое его пассажиров, включая девочек 9 и 15 лет - жители Московской области."В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщает полиция.
https://ria.ru/20210804/dtp-1744267582.html
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волгоградская область
московская область (подмосковье)
тамбовская область
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происшествия, волгоградская область, московская область (подмосковье), тамбовская область
12:20 04.08.2021 (обновлено: 12:45 04.08.2021)
 
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Воронежской области семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями

© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей
ДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Воронежской области, сообщает УМВД по региону в среду.
ДТП произошло в Грибановском районе на 698-м километре автодороги Р-122 Каспий.
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"По предварительным данным, 32-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем LADA Largus, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 37-летнего жителя Московской области. После чего автомобиль ВАЗ-2115, двигавшийся в попутном направлении, под управлением 25-летней жительницы Волгоградской области, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей
ДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей
В результате ДТП госпитализированы семь человек: водитель LADA и двое его пассажиров - жители Тамбовской области; водитель Chevrolet и трое его пассажиров, включая девочек 9 и 15 лет - жители Московской области.
"В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщает полиция.
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