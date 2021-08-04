https://ria.ru/20210804/dtp-1744312914.html

В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 04.08.2021

В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Семь человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Воронежской области, сообщает УМВД по региону в среду. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:20

2021-08-04T12:20

2021-08-04T12:45

происшествия

волгоградская область

московская область (подмосковье)

тамбовская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Воронежской области, сообщает УМВД по региону в среду.ДТП произошло в Грибановском районе на 698-м километре автодороги Р-122 Каспий."По предварительным данным, 32-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем LADA Largus, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 37-летнего жителя Московской области. После чего автомобиль ВАЗ-2115, двигавшийся в попутном направлении, под управлением 25-летней жительницы Волгоградской области, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet", - говорится в сообщении.В результате ДТП госпитализированы семь человек: водитель LADA и двое его пассажиров - жители Тамбовской области; водитель Chevrolet и трое его пассажиров, включая девочек 9 и 15 лет - жители Московской области."В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщает полиция.

https://ria.ru/20210804/dtp-1744267582.html

https://ria.ru/20210803/krasnoyarsk-1744180355.html

волгоградская область

московская область (подмосковье)

тамбовская область

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происшествия, волгоградская область, московская область (подмосковье), тамбовская область