12:20 04.08.2021 (обновлено: 12:45 04.08.2021)
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
В Воронежской области семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Воронежской области, сообщает УМВД по региону в среду.
ДТП произошло в Грибановском районе на 698-м километре автодороги Р-122 Каспий.
"По предварительным данным, 32-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем LADA Largus, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 37-летнего жителя Московской области. После чего автомобиль ВАЗ-2115, двигавшийся в попутном направлении, под управлением 25-летней жительницы Волгоградской области, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ДТП в Грибановском районе Воронежской области с участием трех автомобилей
В результате ДТП госпитализированы семь человек: водитель LADA и двое его пассажиров - жители Тамбовской области; водитель Chevrolet и трое его пассажиров, включая девочек 9 и 15 лет - жители Московской области.
"В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщает полиция.