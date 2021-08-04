https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html

В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам

В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам - РИА Новости, 04.08.2021

В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам

Права более 1,5 тысячи обманутых дольщиков Ростовской области будут восстановлены в текущем году, сообщил на брифинге министр строительства, архитектуры и... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:03

2021-08-04T19:03

2021-08-04T19:03

ростовская область

общество

таганрог

ростов-на-дону

ростовская область

аксайский район

жилье

обманутые дольщики в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Права более 1,5 тысячи обманутых дольщиков Ростовской области будут восстановлены в текущем году, сообщил на брифинге министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц."Задача на текущий год – обеспечить жильем свыше 1,5 тысячи так называемых обманутых дольщиков", - сказал он. В региональном минстрое РИА Новости уточнили, что на эти цели из областного бюджета будет выделено более 1,1 миллиарда рублей.По словам министра, всего в настоящее время в Ростовской области порядка 4,1 тысячи человек нуждаются в решении этого вопроса. Наибольшее количество недостроенных многоквартирных домов находятся в городах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, а также Аксайском районе области.Для восстановления прав дольщиков в регионе действуют несколько областных программ, а также используются механизмы федерального фонда дольщиков. Министр уверен, что поскольку все данные меры работают хорошо, они позволят региону полностью решить проблему обманутых дольщиков до конца 2024 года.

https://ria.ru/20210730/most-1743693345.html

таганрог

ростов-на-дону

ростовская область

аксайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, таганрог, ростов-на-дону, ростовская область, аксайский район, жилье, обманутые дольщики в россии