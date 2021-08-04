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Ростовская область
https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html
В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам
В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам - РИА Новости, 04.08.2021
В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам
Права более 1,5 тысячи обманутых дольщиков Ростовской области будут восстановлены в текущем году, сообщил на брифинге министр строительства, архитектуры и... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:03
2021-08-04T19:03
ростовская область
общество
таганрог
ростов-на-дону
ростовская область
аксайский район
жилье
обманутые дольщики в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Права более 1,5 тысячи обманутых дольщиков Ростовской области будут восстановлены в текущем году, сообщил на брифинге министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц."Задача на текущий год – обеспечить жильем свыше 1,5 тысячи так называемых обманутых дольщиков", - сказал он. В региональном минстрое РИА Новости уточнили, что на эти цели из областного бюджета будет выделено более 1,1 миллиарда рублей.По словам министра, всего в настоящее время в Ростовской области порядка 4,1 тысячи человек нуждаются в решении этого вопроса. Наибольшее количество недостроенных многоквартирных домов находятся в городах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, а также Аксайском районе области.Для восстановления прав дольщиков в регионе действуют несколько областных программ, а также используются механизмы федерального фонда дольщиков. Министр уверен, что поскольку все данные меры работают хорошо, они позволят региону полностью решить проблему обманутых дольщиков до конца 2024 года.
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ростов-на-дону
ростовская область
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общество, таганрог, ростов-на-дону, ростовская область, аксайский район, жилье, обманутые дольщики в россии
19:03 04.08.2021
 
В Ростовской области рассказали о помощи обманутым дольщикам

Ростовский министр Куц: более 1,5 тысячи обманутых дольщиков обеспечат жильем в 2021 году

© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Права более 1,5 тысячи обманутых дольщиков Ростовской области будут восстановлены в текущем году, сообщил на брифинге министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.
"Задача на текущий год – обеспечить жильем свыше 1,5 тысячи так называемых обманутых дольщиков", - сказал он. В региональном минстрое РИА Новости уточнили, что на эти цели из областного бюджета будет выделено более 1,1 миллиарда рублей.
По словам министра, всего в настоящее время в Ростовской области порядка 4,1 тысячи человек нуждаются в решении этого вопроса. Наибольшее количество недостроенных многоквартирных домов находятся в городах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, а также Аксайском районе области.
Для восстановления прав дольщиков в регионе действуют несколько областных программ, а также используются механизмы федерального фонда дольщиков. Министр уверен, что поскольку все данные меры работают хорошо, они позволят региону полностью решить проблему обманутых дольщиков до конца 2024 года.
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Ростовская областьОбществоТаганрогРостов-на-ДонуРостовская областьАксайский районЖильеОбманутые дольщики в России
 
 
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