https://ria.ru/20210804/deboshirka-1744366793.html

СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево

СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево - РИА Новости, 04.08.2021

СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево

Следователи возбудили уголовное дело после того, как устроившая дебош в аэропорту "Шереметьево" женщина оскорбила полицейских, сообщила представитель... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:38

2021-08-04T16:38

2021-08-04T16:38

происшествия

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как устроившая дебош в аэропорту "Шереметьево" женщина оскорбила полицейских, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская."При доставлении в дежурную часть правонарушительница неоднократно оскорбила стражей порядка, в этой связи Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сказала Марковская журналистам.По ее словам, сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК обнаружили видео, на котором пьяная женщина нарушает общественный порядок в зале вылета аэропорта "Шереметьево". На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия женщина не реагировала и вела себя неадекватно.

https://ria.ru/20210804/inspektor-1744301167.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), россия