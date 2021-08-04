https://ria.ru/20210804/deboshirka-1744366793.html
СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево
СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево - РИА Новости, 04.08.2021
СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево
Следователи возбудили уголовное дело после того, как устроившая дебош в аэропорту "Шереметьево" женщина оскорбила полицейских, сообщила представитель... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:38
2021-08-04T16:38
2021-08-04T16:38
происшествия
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как устроившая дебош в аэропорту "Шереметьево" женщина оскорбила полицейских, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская."При доставлении в дежурную часть правонарушительница неоднократно оскорбила стражей порядка, в этой связи Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сказала Марковская журналистам.По ее словам, сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК обнаружили видео, на котором пьяная женщина нарушает общественный порядок в зале вылета аэропорта "Шереметьево". На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия женщина не реагировала и вела себя неадекватно.
https://ria.ru/20210804/inspektor-1744301167.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), россия
СК завел дело на женщину, оскорбившую полицейских в Шереметьево
СК возбудил дело после того, как устроившая дебош в Шереметьево женщина оскорбила полицейских