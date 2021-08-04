https://ria.ru/20210804/covid-19-1744426499.html
Число выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило 200 миллионов
Число выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило 200 миллионов - РИА Новости, 04.08.2021
Число выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило 200 миллионов
Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 200 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:40
2021-08-04T23:40
2021-08-04T23:40
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 200 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, общее число заражений по состоянию на 22.50 мск составляет 200 014 602. Скончались за все время 4 252 873 пациента.Отмечается, что по всему миру было поставлено более четырех миллиардов доз вакцин против COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://ria.ru/20210804/moratoriy-1744374034.html
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Число выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило 200 миллионов
Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило 200 миллионов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 200 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, общее число заражений по состоянию на 22.50 мск составляет 200 014 602. Скончались за все время 4 252 873 пациента.
Отмечается, что по всему миру было поставлено более четырех миллиардов доз вакцин против COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.