https://ria.ru/20210804/coenbrothers-1744367926.html

Братья Коэны больше не будут снимать совместные фильмы

Братья Коэны больше не будут снимать совместные фильмы - РИА Новости, 04.08.2021

Братья Коэны больше не будут снимать совместные фильмы

Режиссеры, сценаристы, продюсеры Джоэл и Итан Коэны больше не будут снимать совместные фильмы. Об этом в беседе с авторами подкаста Score рассказал их близкий... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:56

2021-08-04T17:56

2021-08-04T17:56

культура

новости культуры

кино и сериалы

дензел вашингтон

джоэл коэн

итан коэн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744369251_0:28:3403:1943_1920x0_80_0_0_b94f600c84ffcd2018dd4a83c35b04d7.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Режиссеры, сценаристы, продюсеры Джоэл и Итан Коэны больше не будут снимать совместные фильмы. Об этом в беседе с авторами подкаста Score рассказал их близкий друг, композитор Картер Беруэлл, который ранее работал с кинематографистами.О расколе дуэта впервые заговорили еще в прошлом году, после того, как стало известно, что Джоэл Коэн единолично будет снимать фильм "Макбет" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис Макдормэнд в главных ролях.Предстоящий проект станет первым, над которым братья не работали вместе. Ранее Джоэл и Итан всегда разделяли режиссерские обязанности и вместе писали сценарии. Так было и с их наиболее известными картинами: "Большой Лебовски", "Фарго" и "О, где же ты, брат?" По словам Картера Беруэлла, раскол дуэта был мирным. Однако Картер надеется, что режиссеры еще поработают вместе, поскольку у них есть множество написанных сценариев. Лента "Макбет" откроет Нью-Йоркский кинофестиваль 24 сентября.

https://ria.ru/20210804/brendanfraser-1744299904.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, дензел вашингтон, джоэл коэн, итан коэн