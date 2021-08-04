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Братья Коэны больше не будут снимать совместные фильмы
Братья Коэны больше не будут снимать совместные фильмы - РИА Новости, 04.08.2021
Братья Коэны больше не будут снимать совместные фильмы
Режиссеры, сценаристы, продюсеры Джоэл и Итан Коэны больше не будут снимать совместные фильмы. Об этом в беседе с авторами подкаста Score рассказал их близкий... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:56
2021-08-04T17:56
2021-08-04T17:56
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Режиссеры, сценаристы, продюсеры Джоэл и Итан Коэны больше не будут снимать совместные фильмы. Об этом в беседе с авторами подкаста Score рассказал их близкий друг, композитор Картер Беруэлл, который ранее работал с кинематографистами.О расколе дуэта впервые заговорили еще в прошлом году, после того, как стало известно, что Джоэл Коэн единолично будет снимать фильм "Макбет" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис Макдормэнд в главных ролях.Предстоящий проект станет первым, над которым братья не работали вместе. Ранее Джоэл и Итан всегда разделяли режиссерские обязанности и вместе писали сценарии. Так было и с их наиболее известными картинами: "Большой Лебовски", "Фарго" и "О, где же ты, брат?" По словам Картера Беруэлла, раскол дуэта был мирным. Однако Картер надеется, что режиссеры еще поработают вместе, поскольку у них есть множество написанных сценариев. Лента "Макбет" откроет Нью-Йоркский кинофестиваль 24 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, дензел вашингтон, джоэл коэн, итан коэн
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Режиссеры, сценаристы, продюсеры Джоэл и Итан Коэны больше не будут снимать совместные фильмы. Об этом в беседе с авторами подкаста Score рассказал
их близкий друг, композитор Картер Беруэлл, который ранее работал с кинематографистами.
О расколе дуэта впервые заговорили еще в прошлом году, после того, как стало известно, что Джоэл Коэн единолично будет снимать фильм "Макбет" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис Макдормэнд в главных ролях.
Предстоящий проект станет первым, над которым братья не работали вместе. Ранее Джоэл и Итан всегда разделяли режиссерские обязанности и вместе писали сценарии. Так было и с их наиболее известными картинами: "Большой Лебовски", "Фарго" и "О, где же ты, брат?"
По словам Картера Беруэлла, раскол дуэта был мирным.
"Итан просто больше не хотел снимать фильмы", — прокомментировал композитор, добавив, что еще в прошлом году он говорил, что хочет "заниматься другими делами".
Однако Картер надеется, что режиссеры еще поработают вместе, поскольку у них есть множество написанных сценариев.
"Я читал некоторые из них. Они великолепны. Но мы сейчас находимся в таком возрасте, когда в любой момент можем уйти на пенсию. Это удивительно непредсказуемый бизнес", — подчеркнул он.
Лента "Макбет" откроет Нью-Йоркский кинофестиваль 24 сентября.