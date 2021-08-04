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https://ria.ru/20210804/chernye_bankiry-1744354742.html
В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
Правоохранительные органы пресекли в Москве деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:34
2021-08-04T15:34
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
гумвд
ирина волк
криминал
россия
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Москве деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - сказала Волк.По ее словам, злоумышленники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов они использовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов рублей.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы."В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
https://ria.ru/20210702/ubiystvo-1739562522.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, гумвд, ирина волк, криминал, россия
15:34 04.08.2021
 
В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей

В Москве полиция задержала банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Москве деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - сказала Волк.
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По ее словам, злоумышленники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов они использовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы.
"В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваГУМВДИрина ВолкКриминалРоссия
 
 
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