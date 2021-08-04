https://ria.ru/20210804/chernye_bankiry-1744354742.html

В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей

В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей

Правоохранительные органы пресекли в Москве деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:34

2021-08-04T15:34

2021-08-04T15:34

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

гумвд

ирина волк

криминал

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Москве деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - сказала Волк.По ее словам, злоумышленники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов они использовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов рублей.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы."В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.

https://ria.ru/20210702/ubiystvo-1739562522.html

https://ria.ru/20210727/banda-1743179577.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, гумвд, ирина волк, криминал, россия