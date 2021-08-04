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Зеленский сменил губернатора Черниговской области
Зеленский сменил губернатора Черниговской области - РИА Новости, 04.08.2021
Зеленский сменил губернатора Черниговской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской областной госадминистрации Анну Коваленко и назначил на эту должность экс-замдиректора... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:09
2021-08-04T14:23
в мире
украина
чернигов
владимир зеленский
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской областной госадминистрации Анну Коваленко и назначил на эту должность экс-замдиректора "Укргаздобычи" Вячеслава Чауса, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.В конце июля кабинет министров Украины одобрил кандидатуру Чауса на этот пост."Назначить Чауса Вячеслава Анатольевича председателем Черниговской областной государственной администрации", - говорится в указе.Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой области работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".
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в мире, украина, чернигов, владимир зеленский
14:09 04.08.2021 (обновлено: 14:23 04.08.2021)
 
Зеленский сменил губернатора Черниговской области

Президент Украины Зеленский назначил на должность губернатора Черниговской области Вячеслава Чауса

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской областной госадминистрации Анну Коваленко и назначил на эту должность экс-замдиректора "Укргаздобычи" Вячеслава Чауса, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.
В конце июля кабинет министров Украины одобрил кандидатуру Чауса на этот пост.
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Вчера, 16:36
Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского"
"Назначить Чауса Вячеслава Анатольевича председателем Черниговской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой области работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".
 
В миреУкраинаЧерниговВладимир Зеленский
 
 
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