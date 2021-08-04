https://ria.ru/20210804/chaus-1744336349.html

Зеленский сменил губернатора Черниговской области

Зеленский сменил губернатора Черниговской области - РИА Новости, 04.08.2021

Зеленский сменил губернатора Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской областной госадминистрации Анну Коваленко и назначил на эту должность экс-замдиректора... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:09

2021-08-04T14:09

2021-08-04T14:23

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владимир зеленский

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской областной госадминистрации Анну Коваленко и назначил на эту должность экс-замдиректора "Укргаздобычи" Вячеслава Чауса, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.В конце июля кабинет министров Украины одобрил кандидатуру Чауса на этот пост."Назначить Чауса Вячеслава Анатольевича председателем Черниговской областной государственной администрации", - говорится в указе.Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой области работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

https://ria.ru/20210803/lozh-1744193259.html

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в мире, украина, чернигов, владимир зеленский