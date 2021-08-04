https://ria.ru/20210804/borovskoe-1744340032.html
В ДТП с автобусом в Москве дети до 16 лет не пострадали
В ДТП с автобусом в Москве дети до 16 лет не пострадали - РИА Новости, 04.08.2021
В ДТП с автобусом в Москве дети до 16 лет не пострадали
При столкновении автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве не пострадали дети до 16 лет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:23
2021-08-04T14:23
2021-08-04T14:23
происшествия
дтп
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. При столкновении автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве не пострадали дети до 16 лет, сообщается в официальном Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Около 12.30 на Боровском шоссе столкнулись грузовик и автобус 750-го маршрута. В ДТП, по данным экстренных служб, пострадали 11 человек, а по подсчетам Госавтоинспекции – 10. Дептранс сообщал, что одной из причин ДТП стало необеспечение безопасности при дорожных работах.
https://ria.ru/20210804/dtp-1744336668.html
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происшествия, дтп, москва, департамент транспорта г. москвы
В ДТП с автобусом в Москве дети до 16 лет не пострадали
В ДТП с автобусом в Москве на Боровском шоссе дети до 16 лет не пострадали