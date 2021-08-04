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Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ

Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ - РИА Новости, 04.08.2021

Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ

Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась о праздновании украинским борцом Жаном Беленюком победы на Олимпийских играх в Токио. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:08

2021-08-04T15:08

2021-08-04T15:18

олимпиада 2020

в мире

украина

верховная рада украины

жан беленюк

ольга скабеева

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась о праздновании украинским борцом Жаном Беленюком победы на Олимпийских играх в Токио."Тренировки в Раде не проходят даром!", – написала она в Telegram, напомнив, что борец является действующим депутатом.Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк одолел венгра Виктора Леринца и занял первое место в весовой категории до 87 кг. Это его вторая олимпийская медаль — на играх в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро, уступив в финале россиянину Давиту Чакветадзе.

украина

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2021

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в мире, украина, верховная рада украины, жан беленюк, ольга скабеева, партия "слуга народа"