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Олимпийские кольца в Токио - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Олимпиада 2020
https://ria.ru/20210804/borets-1744350237.html
Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ - РИА Новости, 04.08.2021
Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась о праздновании украинским борцом Жаном Беленюком победы на Олимпийских играх в Токио. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:08
2021-08-04T15:18
олимпиада 2020
в мире
украина
верховная рада украины
жан беленюк
ольга скабеева
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась о праздновании украинским борцом Жаном Беленюком победы на Олимпийских играх в Токио."Тренировки в Раде не проходят даром!", – написала она в Telegram, напомнив, что борец является действующим депутатом.Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк одолел венгра Виктора Леринца и занял первое место в весовой категории до 87 кг. Это его вторая олимпийская медаль — на играх в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро, уступив в финале россиянину Давиту Чакветадзе.
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в мире, украина, верховная рада украины, жан беленюк, ольга скабеева, партия "слуга народа"
15:08 04.08.2021 (обновлено: 15:18 04.08.2021)
 
Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ

Телеведущая Ольга Скабеева пошутила над танцем украинского депутата Беленюка, взявшего золото на ОИ

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWЖан Беленюк
Жан Беленюк - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась о праздновании украинским борцом Жаном Беленюком победы на Олимпийских играх в Токио.
"Тренировки в Раде не проходят даром!", – написала она в Telegram, напомнив, что борец является действующим депутатом.
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк одолел венгра Виктора Леринца и занял первое место в весовой категории до 87 кг.
Это его вторая олимпийская медаль — на играх в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро, уступив в финале россиянину Давиту Чакветадзе.
 
Олимпиада 2020В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЖан БеленюкОльга СкабееваПартия "Слуга народа"
 
 
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