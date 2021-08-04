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Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ - РИА Новости, 04.08.2021
Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась о праздновании украинским борцом Жаном Беленюком победы на Олимпийских играх в Токио. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:08
2021-08-04T15:08
2021-08-04T15:18
олимпиада 2020
в мире
украина
верховная рада украины
жан беленюк
ольга скабеева
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась о праздновании украинским борцом Жаном Беленюком победы на Олимпийских играх в Токио."Тренировки в Раде не проходят даром!", – написала она в Telegram, напомнив, что борец является действующим депутатом.Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк одолел венгра Виктора Леринца и занял первое место в весовой категории до 87 кг. Это его вторая олимпийская медаль — на играх в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро, уступив в финале россиянину Давиту Чакветадзе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, верховная рада украины, жан беленюк, ольга скабеева, партия "слуга народа"
15:08 04.08.2021 (обновлено: 15:18 04.08.2021)
Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
Телеведущая Ольга Скабеева пошутила над танцем украинского депутата Беленюка, взявшего золото на ОИ