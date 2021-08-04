https://ria.ru/20210804/bolt-1744288064.html

"Роскосмос" объяснил, почему из нового модуля "Наука" вылетел болт

"Роскосмос" объяснил, почему из нового модуля "Наука" вылетел болт - РИА Новости, 04.08.2021

"Роскосмос" объяснил, почему из нового модуля "Наука" вылетел болт

Болт, вылетевший из многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", не способен навредить МКС, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:31

2021-08-04T10:31

2021-08-04T13:54

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

сергей крикалев

земля

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Болт, вылетевший из многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", не способен навредить МКС, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев в эфире телеканала "Россия 24".Ранее российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что в "Науке" все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт."Это опасности никакой не представляет. Станция сделана так, что какие-то посторонние объекты не приводят к тому, что что-то заклинит", — уточнил он.По его словам, все нужные детали на месте, а этот болт мог остаться в модуле после сборочных операций на Земле.Исполнительный директор добавил, что специалисты по внешнему виду и конструкции болта определят, откуда он и для чего предназначен.Крикалев рассказал о подобных случаях, которые происходили раньше. В некоторых модулях на станции находили стружку, которая оставалась после механической обработки в цехах и которую на Земле распознать было практически невозможно, а в невесомости она "всплывала". С таким явлением, по словам Крикалева, научились бороться, и сейчас модули перед отправкой на МКС детально чистят."Науку" запустили с космодрома "Байконур" 21 июля, а 29 июля она причалила к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.

https://ria.ru/20210803/nauka-1744210933.html

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, сергей крикалев, земля