https://ria.ru/20210804/boeviki-1744260519.html

WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США

WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США - РИА Новости, 04.08.2021

WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США

Правительство Афганистана в прошлом году освободило под давлением США 5 тысяч пленных боевиков, включая командира радикального движения "Талибан"*, который... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T02:27

2021-08-04T02:27

2021-08-04T07:42

в мире

сша

доха

афганистан

герат (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_d221c563f5e450672d4baa11846d77bb.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Правительство Афганистана в прошлом году освободило под давлением США 5 тысяч пленных боевиков, включая командира радикального движения "Талибан"*, который руководит наступлением на Лашкаргах, столицу афганской провинции Гильменд, сообщает газета Wall Street Journal.По ее данным, один из командиров талибов Мавлави Талиб был освобожден в рамках мирных переговоров наряду с тысячами других пленных, которые вновь начали сражаться на стороне "Талибана"*. Изначально Кабул не хотел освобождать пленных, однако сделал это под давлением Вашингтона. Перед освобождением заключенные подписали соглашение, в котором дали слово не воевать против правительства, но большинство снова взялись за оружие, пишет газета со ссылкой на слова представителя минобороны Фавада Амана.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату – центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе – главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744148413.html

сша

доха

афганистан

герат (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, доха, афганистан, герат (провинция), россия