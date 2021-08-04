02:27 04.08.2021 (обновлено: 07:42 04.08.2021)
WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США
WSJ: афганское правительство освободило пять тысяч пленных боевиков под давлением США
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Правительство Афганистана в прошлом году освободило под давлением США 5 тысяч пленных боевиков, включая командира радикального движения "Талибан"*, который руководит наступлением на Лашкаргах, столицу афганской провинции Гильменд, сообщает газета Wall Street Journal.
По ее данным, один из командиров талибов Мавлави Талиб был освобожден в рамках мирных переговоров наряду с тысячами других пленных, которые вновь начали сражаться на стороне "Талибана"*. Изначально Кабул не хотел освобождать пленных, однако сделал это под давлением Вашингтона. Перед освобождением заключенные подписали соглашение, в котором дали слово не воевать против правительства, но большинство снова взялись за оружие, пишет газета со ссылкой на слова представителя минобороны Фавада Амана.
"Эти освобожденные талибы играют ключевую роль в Гильменде. В рядах "Талибана"* они одни из самых ожесточенных террористов", - приводит газета слова Амана.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату – центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе – главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.
Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.