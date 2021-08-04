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КГБ Белоруссии обвинил США в организации протестов
КГБ Белоруссии обвинил США в организации протестов - РИА Новости, 04.08.2021
КГБ Белоруссии обвинил США в организации протестов
Самая важная роль в организации несанкционированных акций протеста в Белоруссии принадлежит США, которые пытаются таким образом решить свои геополитические... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:33
2021-08-04T22:33
в мире
варшава
словакия
чехия
михаил ходорковский
александр лукашенко
кгб белоруссии
майкл карпентер
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Самая важная роль в организации несанкционированных акций протеста в Белоруссии принадлежит США, которые пытаются таким образом решить свои геополитические задачи, заявил глава КГБ республики Иван Тертель."По нашим оценкам, самая важная роль все-таки принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Мы видим также неконструктивную роль, несмотря на братские отношения с украинским народом, нынешнего руководства Украины", - сказал Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показал в среду телеканал СТВ.По словам главы комитета, есть и отдельные другие страны. В частности, как указал Тертель, это Чехия и некоторые другие государства, которые, "преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики Соединенных Штатов".Как считают авторы фильма, за так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики – блогеры, журналисты, активисты, которые выступают "как медийные лица переворота", и белорусским спецслужбам известны люди, которые ими управляют. Среди них создатели фильма называют эксперта по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научного сотрудника Немецкого фонда Маршалла, экс-министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвида Кремера, сотрудника варшавского Центра восточных исследований Камиля Клысинского, директора проектов фонда Freedom House Витиса Юркониса, исполнительного директора Европейского фонда за демократию Ежи Помяновского и экс-главу ЮКОСА Михаил Ходорковский.При этом в фильме подчеркнули, что главным автором белорусского мятежа можно считать Майкла Карпентера - бывшего советника вице-президента США по внешней политике.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
https://ria.ru/20210730/terakty-1743631897.html
https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742242518.html
https://ria.ru/20210421/lukashenko-1729366320.html
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в мире, варшава, словакия, чехия, михаил ходорковский, александр лукашенко, кгб белоруссии, майкл карпентер
22:33 04.08.2021
 
КГБ Белоруссии обвинил США в организации протестов

КГБ Белоруссии: самая важная роль в организации протестов принадлежит США

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Самая важная роль в организации несанкционированных акций протеста в Белоруссии принадлежит США, которые пытаются таким образом решить свои геополитические задачи, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
"По нашим оценкам, самая важная роль все-таки принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Мы видим также неконструктивную роль, несмотря на братские отношения с украинским народом, нынешнего руководства Украины", - сказал Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показал в среду телеканал СТВ.
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По словам главы комитета, есть и отдельные другие страны. В частности, как указал Тертель, это Чехия и некоторые другие государства, которые, "преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики Соединенных Штатов".
Как считают авторы фильма, за так называемыми структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики – блогеры, журналисты, активисты, которые выступают "как медийные лица переворота", и белорусским спецслужбам известны люди, которые ими управляют. Среди них создатели фильма называют эксперта по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научного сотрудника Немецкого фонда Маршалла, экс-министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвида Кремера, сотрудника варшавского Центра восточных исследований Камиля Клысинского, директора проектов фонда Freedom House Витиса Юркониса, исполнительного директора Европейского фонда за демократию Ежи Помяновского и экс-главу ЮКОСА Михаил Ходорковский.
При этом в фильме подчеркнули, что главным автором белорусского мятежа можно считать Майкла Карпентера - бывшего советника вице-президента США по внешней политике.
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Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
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21 апреля, 20:06
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В миреВаршаваСловакияЧехияМихаил ХодорковскийАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииМайкл Карпентер
 
 
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