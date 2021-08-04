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В Белоруссии завели дело об убийстве мигранта на границе с Литвой
В Белоруссии завели дело об убийстве мигранта на границе с Литвой - РИА Новости, 04.08.2021
В Белоруссии завели дело об убийстве мигранта на границе с Литвой
Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело в связи с убийством гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, факт насильственной смерти мужчины... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:26
2021-08-04T22:27
в мире
белоруссия
минск
ирак
следственный комитет россии (ск рф)
александр лукашенко
мигранты
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело в связи с убийством гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение, сообщила в среду пресс-служба ведомства.Ранее в среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака."Центральный аппарат Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по части 1 статьи 139 (убийство) УК. Проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий", - приводит сообщение пресс-службы Sputnik Беларусь.Отмечается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, но, по предварительной информации Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии, "факт насильственной смерти нашел свое подтверждение".По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники погранзаставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы обнаружили 29-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями, который, несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, скончался. Как сообщили в СК, следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, в том числе сотрудники Госпогранкомитета и местные жители.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, белоруссия, минск, ирак, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, мигранты
22:26 04.08.2021 (обновлено: 22:27 04.08.2021)
 
В Белоруссии завели дело об убийстве мигранта на границе с Литвой

СК Белоруссии завел уголовное дело в связи с убийством мигранта на границе с Литвой

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют на границе с Беларусью
Литовские пограничники патрулируют на границе с Беларусью - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело в связи с убийством гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее в среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака.
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"Центральный аппарат Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по части 1 статьи 139 (убийство) УК. Проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий", - приводит сообщение пресс-службы Sputnik Беларусь.
Отмечается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, но, по предварительной информации Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии, "факт насильственной смерти нашел свое подтверждение".
По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники погранзаставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы обнаружили 29-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями, который, несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, скончался. Как сообщили в СК, следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, в том числе сотрудники Госпогранкомитета и местные жители.
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Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреБелоруссияМинскИракСледственный комитет России (СК РФ)Александр ЛукашенкоМигранты
 
 
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