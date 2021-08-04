https://ria.ru/20210804/bayden-1744424881.html

Советник Байдена обсудил "Северный поток — 2" с "бухарестской девяткой"

Советник Байдена обсудил "Северный поток — 2" с "бухарестской девяткой" - РИА Новости, 04.08.2021

Советник Байдена обсудил "Северный поток — 2" с "бухарестской девяткой"

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с "бухарестской девяткой" Россию и "Северный поток 2", сообщил Белый дом. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T23:08

2021-08-04T23:08

2021-08-04T23:14

чехия

джо байден

владимир зеленский

газпром

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

uniper

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с "бухарестской девяткой" Россию и "Северный поток 2", сообщил Белый дом."Господин Салливан проинформировал послов (стран "девятки") о нашем подходе к энергобезопасности в Центральной Европе, в том числе меры, которые предпринимает администрация Байдена для борьбы с рисками, которые представляет трубопровод "Северный поток 2", - говорится в сообщении Белого дома.Также Салливан обсудил с послами девяти стран визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также "общую обеспокоенность относительно Белоруссии". Он также "предоставил подробности об общении США с Россией", уточнили в Белом доме.В "девятку" входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Польша и Словакия."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210804/potok-1744260341.html

https://ria.ru/20210804/potok-1744280552.html

чехия

балтийское море

россия

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