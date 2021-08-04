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https://ria.ru/20210804/bayden-1744424881.html
Советник Байдена обсудил "Северный поток — 2" с "бухарестской девяткой"
Советник Байдена обсудил "Северный поток — 2" с "бухарестской девяткой" - РИА Новости, 04.08.2021
Советник Байдена обсудил "Северный поток — 2" с "бухарестской девяткой"
Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с "бухарестской девяткой" Россию и "Северный поток 2", сообщил Белый дом. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:08
2021-08-04T23:14
чехия
джо байден
владимир зеленский
газпром
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с "бухарестской девяткой" Россию и "Северный поток 2", сообщил Белый дом."Господин Салливан проинформировал послов (стран "девятки") о нашем подходе к энергобезопасности в Центральной Европе, в том числе меры, которые предпринимает администрация Байдена для борьбы с рисками, которые представляет трубопровод "Северный поток 2", - говорится в сообщении Белого дома.Также Салливан обсудил с послами девяти стран визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также "общую обеспокоенность относительно Белоруссии". Он также "предоставил подробности об общении США с Россией", уточнили в Белом доме.В "девятку" входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Польша и Словакия."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210804/potok-1744260341.html
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чехия
балтийское море
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чехия, джо байден, владимир зеленский, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, цены на нефть, россия, джейк салливан
23:08 04.08.2021 (обновлено: 23:14 04.08.2021)
 
Советник Байдена обсудил "Северный поток — 2" с "бухарестской девяткой"

Советник Байдена Джейк Салливан обсудил с "бухарестской девяткой" Россию и "Северный поток — 2"

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с "бухарестской девяткой" Россию и "Северный поток 2", сообщил Белый дом.
"Господин Салливан проинформировал послов (стран "девятки") о нашем подходе к энергобезопасности в Центральной Европе, в том числе меры, которые предпринимает администрация Байдена для борьбы с рисками, которые представляет трубопровод "Северный поток 2", - говорится в сообщении Белого дома.
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Также Салливан обсудил с послами девяти стран визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также "общую обеспокоенность относительно Белоруссии". Он также "предоставил подробности об общении США с Россией", уточнили в Белом доме.
В "девятку" входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Польша и Словакия.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
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ЧехияДжо БайденВладимир ЗеленскийГазпромБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperЦены на нефтьРоссияДжейк Салливан
 
 
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