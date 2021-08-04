https://ria.ru/20210804/avtoyurist-1744355947.html
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах - РИА Новости, 04.08.2021
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:41
2021-08-04T15:41
2021-08-04T15:41
происшествия
москва
россия
дмитрий славнов
валерия башкирова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/70681/31/706813113_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_905bb231f186b5c5b4a43164b0738bad.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее реализация будет очень дорогой.Ранее в ряде СМИ появились материалы с просьбами москвичей и жителей других регионов России установить больше лежачих полицейских перед пешеходными переходами. Такую реакцию вызвало ДТП в столичном Солнцево, когда девушка сбила троих детей на переходе, в результате чего двое скончались."Класть лежачего полицейского перед каждым пешеходным переходом и разбивать там подвеску - это неправильно. У автовладельцев и так сейчас есть штраф за непропуск пешехода - полторы тысячи рублей", - сказал Славнов.Автоюрист отметил, что за последние пять-десять лет культура вождения повысилась: сейчас водители сами пропускают пешеходов на переходах. Судить обо всех водителях по одному случаю, по мнению эксперта, глупо.Кроме того, установка лежачих полицейских будет дорого стоить, а платить за нее будут налогоплательщики, отметил собеседник агентства. Он считает, что эти средства можно направить на более важные и актуальные вещи."Как по мне, ужесточать ничего не нужно. Если только, максимум, ужесточить штраф. Опять же, штраф в полторы тысячи рублей сегодня разумен и адекватен", - подытожил Славнов.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее под стражу на два месяца. Мосгорсуд 4 августа признал арест Башкировой законным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/shtraf-1738611752.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210619/avto-1737573462.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/70681/31/706813113_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_50530fe12866d4574d06a7176cf867ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, дмитрий славнов, валерия башкирова
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
Автоюрист Дмитрий Славнов раскритиковал идею установки лежачих полицейских на всех переходах
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Автоюрист Дмитрий Славнов
, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее реализация будет очень дорогой.
Ранее в ряде СМИ появились материалы с просьбами москвичей и жителей других регионов России
установить больше лежачих полицейских перед пешеходными переходами. Такую реакцию вызвало ДТП в столичном Солнцево, когда девушка сбила троих детей на переходе, в результате чего двое скончались.
"Класть лежачего полицейского перед каждым пешеходным переходом и разбивать там подвеску - это неправильно. У автовладельцев и так сейчас есть штраф за непропуск пешехода - полторы тысячи рублей", - сказал Славнов.
Автоюрист отметил, что за последние пять-десять лет культура вождения повысилась: сейчас водители сами пропускают пешеходов на переходах. Судить обо всех водителях по одному случаю, по мнению эксперта, глупо.
Кроме того, установка лежачих полицейских будет дорого стоить, а платить за нее будут налогоплательщики, отметил собеседник агентства. Он считает, что эти средства можно направить на более важные и актуальные вещи.
"Как по мне, ужесточать ничего не нужно. Если только, максимум, ужесточить штраф. Опять же, штраф в полторы тысячи рублей сегодня разумен и адекватен", - подытожил Славнов.
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова
за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы
19 июля отправил ее под стражу на два месяца. Мосгорсуд 4 августа признал арест Башкировой законным.