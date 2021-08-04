Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/avtoyurist-1744355947.html
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах - РИА Новости, 04.08.2021
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:41
2021-08-04T15:41
происшествия
москва
россия
дмитрий славнов
валерия башкирова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/70681/31/706813113_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_905bb231f186b5c5b4a43164b0738bad.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее реализация будет очень дорогой.Ранее в ряде СМИ появились материалы с просьбами москвичей и жителей других регионов России установить больше лежачих полицейских перед пешеходными переходами. Такую реакцию вызвало ДТП в столичном Солнцево, когда девушка сбила троих детей на переходе, в результате чего двое скончались."Класть лежачего полицейского перед каждым пешеходным переходом и разбивать там подвеску - это неправильно. У автовладельцев и так сейчас есть штраф за непропуск пешехода - полторы тысячи рублей", - сказал Славнов.Автоюрист отметил, что за последние пять-десять лет культура вождения повысилась: сейчас водители сами пропускают пешеходов на переходах. Судить обо всех водителях по одному случаю, по мнению эксперта, глупо.Кроме того, установка лежачих полицейских будет дорого стоить, а платить за нее будут налогоплательщики, отметил собеседник агентства. Он считает, что эти средства можно направить на более важные и актуальные вещи."Как по мне, ужесточать ничего не нужно. Если только, максимум, ужесточить штраф. Опять же, штраф в полторы тысячи рублей сегодня разумен и адекватен", - подытожил Славнов.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее под стражу на два месяца. Мосгорсуд 4 августа признал арест Башкировой законным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/shtraf-1738611752.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210619/avto-1737573462.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/70681/31/706813113_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_50530fe12866d4574d06a7176cf867ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, россия, дмитрий славнов, валерия башкирова
15:41 04.08.2021
 
Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах

Автоюрист Дмитрий Славнов раскритиковал идею установки лежачих полицейских на всех переходах

© Администрация города СерпуховаУстановка "лежачих полицейских" в Подмосковье
Установка лежачих полицейских в Подмосковье
© Администрация города Серпухова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее реализация будет очень дорогой.
Ранее в ряде СМИ появились материалы с просьбами москвичей и жителей других регионов России установить больше лежачих полицейских перед пешеходными переходами. Такую реакцию вызвало ДТП в столичном Солнцево, когда девушка сбила троих детей на переходе, в результате чего двое скончались.
"Класть лежачего полицейского перед каждым пешеходным переходом и разбивать там подвеску - это неправильно. У автовладельцев и так сейчас есть штраф за непропуск пешехода - полторы тысячи рублей", - сказал Славнов.
Автоюрист отметил, что за последние пять-десять лет культура вождения повысилась: сейчас водители сами пропускают пешеходов на переходах. Судить обо всех водителях по одному случаю, по мнению эксперта, глупо.
Стенд ГИБДД на форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 15:01Сказано в эфире
Автоюрист разъяснил новую схему обжалования штрафов ГИБДД
Кроме того, установка лежачих полицейских будет дорого стоить, а платить за нее будут налогоплательщики, отметил собеседник агентства. Он считает, что эти средства можно направить на более важные и актуальные вещи.
"Как по мне, ужесточать ничего не нужно. Если только, максимум, ужесточить штраф. Опять же, штраф в полторы тысячи рублей сегодня разумен и адекватен", - подытожил Славнов.
Агрессия на дороге - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 02:00Сказано в эфире
Что делать с хамами на дорогах. Советы автоюриста
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее под стражу на два месяца. Мосгорсуд 4 августа признал арест Башкировой законным.
 
ПроисшествияМоскваРоссияДмитрий СлавновВалерия Башкирова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
02:14В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
Лента новостейМолния