https://ria.ru/20210804/avtoyurist-1744355947.html

Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах

Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах - РИА Новости, 04.08.2021

Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах

Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:41

2021-08-04T15:41

2021-08-04T15:41

происшествия

москва

россия

дмитрий славнов

валерия башкирова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя идею установки лежачих полицейских на всех пешеходных переходах в России, заявил РИА Новости, что эта мера излишняя, а ее реализация будет очень дорогой.Ранее в ряде СМИ появились материалы с просьбами москвичей и жителей других регионов России установить больше лежачих полицейских перед пешеходными переходами. Такую реакцию вызвало ДТП в столичном Солнцево, когда девушка сбила троих детей на переходе, в результате чего двое скончались."Класть лежачего полицейского перед каждым пешеходным переходом и разбивать там подвеску - это неправильно. У автовладельцев и так сейчас есть штраф за непропуск пешехода - полторы тысячи рублей", - сказал Славнов.Автоюрист отметил, что за последние пять-десять лет культура вождения повысилась: сейчас водители сами пропускают пешеходов на переходах. Судить обо всех водителях по одному случаю, по мнению эксперта, глупо.Кроме того, установка лежачих полицейских будет дорого стоить, а платить за нее будут налогоплательщики, отметил собеседник агентства. Он считает, что эти средства можно направить на более важные и актуальные вещи."Как по мне, ужесточать ничего не нужно. Если только, максимум, ужесточить штраф. Опять же, штраф в полторы тысячи рублей сегодня разумен и адекватен", - подытожил Славнов.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Изначально суд отправил обвиняемую под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения. Тверской суд Москвы 19 июля отправил ее под стражу на два месяца. Мосгорсуд 4 августа признал арест Башкировой законным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/shtraf-1738611752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210619/avto-1737573462.html

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происшествия, москва, россия, дмитрий славнов, валерия башкирова