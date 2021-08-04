https://ria.ru/20210804/asphalt-princess-1744256969.html

Захваченное в Оманском заливе судно направилось в сторону Ирана

Захваченное в Оманском заливе судно направилось в сторону Ирана - РИА Новости, 04.08.2021

Захваченное в Оманском заливе судно направилось в сторону Ирана

Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана, говорится в сообщении информационного сервиса по морским перевозкам Lloyd's... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T00:22

2021-08-04T00:22

2021-08-04T07:10

в мире

иран

оаэ

панама

оманский залив

сша

тегеран (город)

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152140/53/1521405395_12:0:3653:2048_1920x0_80_0_0_4ef839324658b855c5a5524f0638fb21.jpg

ЛОНДОН, 4 авг — РИА Новости. Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана, говорится в сообщении информационного сервиса по морским перевозкам Lloyd's List.Ранее телеканал Sky News сообщил, что группа вооруженных людей забралась на борт судна под флагом Панамы.По словам редактора отраслевого журнала Lloyd's List Ричарда Мида, танкер Asphalt Princess подает сигналы посредством автоматической идентификационной системы."Судно направляется в Иран под контролем вооруженных людей. Тем временем сайт владельцев судна, базирующихся в ОАЭ Prime Tankers, вышел из строя после нападения. Звонки оставались без ответа с раннего вечера", — написал Мид в Twitter.Во вторник британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) уведомила о возможном захвате судна в Оманском заливе. В МИД Великобритании РИА Новости сообщили, что во расследования инцидента в срочном порядке.В минувший четверг нападению в Аравийском море подвергся шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street. Компания — оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно с использованием беспилотника. Тегеран назвал заявления Вашингтона и Лондона противоречивыми и беспочвенными.

https://ria.ru/20210803/tanker-1744165756.html

иран

оаэ

панама

оманский залив

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, оаэ, панама, оманский залив, сша, тегеран (город), мид ирана