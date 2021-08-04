https://ria.ru/20210804/asphalt-princess-1744256969.html
Захваченное в Оманском заливе судно направилось в сторону Ирана
Захваченное в Оманском заливе судно направилось в сторону Ирана - РИА Новости, 04.08.2021
Захваченное в Оманском заливе судно направилось в сторону Ирана
Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана, говорится в сообщении информационного сервиса по морским перевозкам Lloyd's... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T00:22
2021-08-04T00:22
2021-08-04T07:10
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ЛОНДОН, 4 авг — РИА Новости. Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана, говорится в сообщении информационного сервиса по морским перевозкам Lloyd's List.Ранее телеканал Sky News сообщил, что группа вооруженных людей забралась на борт судна под флагом Панамы.По словам редактора отраслевого журнала Lloyd's List Ричарда Мида, танкер Asphalt Princess подает сигналы посредством автоматической идентификационной системы."Судно направляется в Иран под контролем вооруженных людей. Тем временем сайт владельцев судна, базирующихся в ОАЭ Prime Tankers, вышел из строя после нападения. Звонки оставались без ответа с раннего вечера", — написал Мид в Twitter.Во вторник британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) уведомила о возможном захвате судна в Оманском заливе. В МИД Великобритании РИА Новости сообщили, что во расследования инцидента в срочном порядке.В минувший четверг нападению в Аравийском море подвергся шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street. Компания — оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно с использованием беспилотника. Тегеран назвал заявления Вашингтона и Лондона противоречивыми и беспочвенными.
https://ria.ru/20210803/tanker-1744165756.html
иран
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в мире, иран, оаэ, панама, оманский залив, сша, тегеран (город), мид ирана
00:22 04.08.2021 (обновлено: 07:10 04.08.2021)
Захваченное в Оманском заливе судно направилось в сторону Ирана
Lloyd's List: захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направился в сторону Ирана