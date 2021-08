Биография Луи Армстронга

https://ria.ru/20210804/armstrong-1743956083.html

Афроамериканский джазовый музыкант, композитор, вокалист, руководитель оркестра Луи Армстронг (Louis Armstrong) родился 4 августа 1901 года в Новом Орлеане, штат Луизиана (США). Его свидетельство о крещении было найдено только в середине 1980-х годов, поэтому дату своего рождения он точно не знал и выбрал ее произвольно – 4 июля 1900 года (День независимости США). Поэтому эта дата рождения фигурирует в некоторых источниках. Будущий музыкант родился в бедной семье. Отец, рабочий-поденщик, бросил семью, когда сыну было около пяти лет, мать была прачкой. Армстронг окончил только пять классов, он рано бросил школу, чтобы пойти работать.В новогоднюю ночь 1912 года он был арестован и помещен в исправительный дом для трудных подростков. Он устроил стрельбу на улице из пистолета, похищенного у полисмена – одного из друзей матери. В исправительном доме Армстронг начал учиться музыке, освоил корнет и стал лидером духового оркестра Waif's Home Brass Band.Освободившись в 1914 году, Армстронг решил стать профессиональным музыкантом. Он стал играть в барах с любительскими ансамблями, продолжал учиться у нью-орлеанских музыкантов, периодически работал в джаз-оркестрах.В 1918 году его порекомендовали в коллектив тромбониста Кида Ори.В 1922 году по приглашению "Кинга" Оливера переехал в Чикаго, состоял в его Creole Jazz Band в течение двух лет как второй корнетист.В 1924 году Армстронг женился на пианистке группы Лил Хардин, которая уговорила его перейти в оркестр Флетчера Хендерсона, и он переехал в Нью-Йорк.В 1925 года Армстронг возвратился в Чикаго и осуществил запись первых хитов организованной им группы Hot Five.В 1927 году он создал группу Hot Seven. В конце 1920-х годов он выступал в дуэте с Эрлом Хайнсом и гастролировал в различных городах США – в 1929 году музыкант побывал в Нью-Йорке, где сотрудничал с оркестром Луиса Расселла и Дюка Эллингтона, затем с оркестром Леона Элкинса и Леса Хайта играл в Калифорнии. В 1931 году посетил Новый Орлеан; вернувшись в Нью-Йорк, играл в Гарлеме и на Бродвее.В 1930-е годы Армстронг совершил ряд турне в Европу и Северную Африку, что принесло ему широкую известность не только на родине, но и за рубежом. В промежутках между гастролями выступал с оркестром Чарли Гейнса, Кида Ори, Луиса Расселла и другими.В дальнейшем популярность Армстронга продолжала возрастать благодаря его неутомимой и разносторонней музыкальной деятельности. Наиболее примечательными были его выступления с Кози Коулом, Трамми Янгом, Билли Кайлом, певицей Велмой Миддлтон, Сидни Беше, Бингом Кросби, Билли Холидей, Эллой Фицджералд, а также Оскаром Питерсоном и другими звездами джаза.С 1947 года Армстронг работал с небольшой группой Louis Armstrong and His All Stars. Он продолжал гастролировать по миру и записал такие популярные песни, как Blueberry Hill (1949), Mack the Knife (1955) и Hello, Dolly! (1964), последняя из них сбивала группу Beatles с вершин поп-чартов на пике ее популярности.Армстронг участвовал в джаз-фестивалях в Ницце (1948), Ньюпорте (1958), гастролировал во многих странах Европы, Латинской Америки, Африки, Азии. При его содействии был организован ряд филармонических джазовых концертов в Таун-холле и на сцене Метрополитен-опера.Ежегодно музыкант давал по 300 концертов.Популярность Армстронга была связана не только с работой в студии, но и с кинематографом. Музыкант снялся в около 30 кинофильмах. Среди них – "Расподия в черных тонах" (Rhapsody in Black and Blue, 1932), "Пенни с неба" (Pennies from Heaven, 1936), "Хижина в небе" (Cabin in the Sky, 1943), "Новый Орлеан" (New Orleans, 1947),"История Гленна Миллера" (Glenn Miller Story, 1953), "Высшее общество" (High Society, 1956), "Парижский блюз" (Paris Blues, 1961), "Хелло, Долли! (Hello, Dolly!, 1969) и др. Вместе с джазовой певицей Эллой Фицджеральд Армстронг записал оперу "Порги и Бесс" Гершвина (1957). Он написал две автобиографические книги "Свинг – это музыка" (1936) и "Сэчмо. Моя жизнь в Новом Орлеане" (1954). Название последней из них связано с прозвищем Армстронга "Сэчмо" (Satchmo, сокращение от Satchel Mouth, "рот, похожий на кошелку"). Последним хитом Армстронга стала полная любви к жизни песня What a Wonderful World, написанная в 1967 году.Свой последний концерт музыкант дал 10 февраля 1971 года, на котором спел вместе с Бингом Кросби. 6 июля 1971 года музыкант скончался в Нью-Йорке.Луи Армстронг создал некую разновидность поп-джаза, гибко адаптирующуюся к любому стилевому контексту и к любой аудитории. Армстронг, наряду с Сидни Бетчетом, дал джазу его главную основу – импровизацию.Он первым использовал голос как инструмент, первым ввел в обиход вокально-слоговую импровизацию (скэт).Луи Армстронг был женат четыре раза. Первый раз он женился в 1918 году на Дэйзи Паркер, второй его супругой стала пианистка Лил Хардин, брак продлился 14 лет. Третьей женой была Альфа Смит. В 1942 году Армстронг женился на Люсиль Уилсон, с которой прожил всю оставшуюся жизнь. В 2003 году в Нью-Йорке в доме Армстронга, где он жил с 1943 года, был открыт музей джазового музыканта. В 2001 году именем Луи Армстронга был назван аэропорт в Новом Орлеане. Его имя носит теннисный стадион в Нью-Йорке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

