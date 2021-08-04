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В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах
В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах - РИА Новости, 04.08.2021
В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах
Один альпинист, по предварительным данным, погиб, еще один пострадал, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:18
2021-08-04T12:25
происшествия
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Один альпинист, по предварительным данным, погиб, еще один пострадал, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ."В 10.00 мск в среду поступило сообщение, что в Черекском районе в ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал (высота 3800 метров), под камнепад попали альпинисты. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Направлена заявка на привлечение борта Ми-8 МЧС России", - добавляет пресс-служба.
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черекский район
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происшествия, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, кабардино-балкарская республика (кбр), россия, новости - туризм
11:18 04.08.2021 (обновлено: 12:25 04.08.2021)
 
В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах, еще один пострадал

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Один альпинист, по предварительным данным, погиб, еще один пострадал, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
"В 10.00 мск в среду поступило сообщение, что в Черекском районе в ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал (высота 3800 метров), под камнепад попали альпинисты. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.
На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Направлена заявка на привлечение борта Ми-8 МЧС России", - добавляет пресс-служба.
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Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
 
ПроисшествияЧерекский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Кабардино-Балкарская Республика (КБР)РоссияНовости - Туризм
 
 
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