https://ria.ru/20210804/alpinist-1744298736.html

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах - РИА Новости, 04.08.2021

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб при камнепаде в горах

Один альпинист, по предварительным данным, погиб, еще один пострадал, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:18

2021-08-04T11:18

2021-08-04T12:25

происшествия

черекский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

кабардино-балкарская республика (кбр)

россия

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Один альпинист, по предварительным данным, погиб, еще один пострадал, попав под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ."В 10.00 мск в среду поступило сообщение, что в Черекском районе в ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал (высота 3800 метров), под камнепад попали альпинисты. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Направлена заявка на привлечение борта Ми-8 МЧС России", - добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20210607/alpinist-1736048070.html

черекский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, кабардино-балкарская республика (кбр), россия, новости - туризм