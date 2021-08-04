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Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 05.08.2021
Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Несколько стран Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T23:57
2021-08-05T02:41
в мире
грузия
оон
южная осетия
норвегия
абхазия
совет безопасности оон
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ООН, 4 авг — РИА Новости. Несколько стран Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.Заявление, распространенное в Совете безопасности Организации объединенных наций, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.Заявление подписали также три страны, представленные в Совбезе ООН — Эстония, Ирландия, Норвегия — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая в ближайшее время получит место в совете.Эти государства осудили Россию за "незаконное военное присутствие" в обеих республиках и обвинили Москву в действиях, которые якобы нацелены на аннексию их территорий.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление, назвав выступление западных коллег "фантомными болями", а независимость Абхазии и Южной Осетии — "реальностью, которую нельзя игнорировать".
https://ria.ru/20210720/priznanie-1742047208.html
https://ria.ru/20210804/soglashenie-1744385183.html
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в мире, грузия, оон, южная осетия, норвегия, абхазия, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия
23:57 04.08.2021 (обновлено: 02:41 05.08.2021)
 
Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Семь западных стран, включая США, призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Читать ria.ru в
ООН, 4 авг — РИА Новости. Несколько стран Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Заявление, распространенное в Совете безопасности Организации объединенных наций, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

"Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", — сказано в документе.

Заявление подписали также три страны, представленные в Совбезе ООНЭстония, Ирландия, Норвегия — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая в ближайшее время получит место в совете.
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление, назвав выступление западных коллег "фантомными болями", а независимость Абхазии и Южной Осетии — "реальностью, которую нельзя игнорировать".
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В миреГрузияООНЮжная ОсетияНорвегияАбхазияСовет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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