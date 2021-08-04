https://ria.ru/20210804/abkhaziya-1744427194.html

Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 05.08.2021

Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Несколько стран Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-04T23:57

2021-08-04T23:57

2021-08-05T02:41

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грузия

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дмитрий полянский

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ООН, 4 авг — РИА Новости. Несколько стран Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.Заявление, распространенное в Совете безопасности Организации объединенных наций, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.Заявление подписали также три страны, представленные в Совбезе ООН — Эстония, Ирландия, Норвегия — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая в ближайшее время получит место в совете.Эти государства осудили Россию за "незаконное военное присутствие" в обеих республиках и обвинили Москву в действиях, которые якобы нацелены на аннексию их территорий.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление, назвав выступление западных коллег "фантомными болями", а независимость Абхазии и Южной Осетии — "реальностью, которую нельзя игнорировать".

https://ria.ru/20210720/priznanie-1742047208.html

https://ria.ru/20210804/soglashenie-1744385183.html

грузия

южная осетия

норвегия

абхазия

россия

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