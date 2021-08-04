23:57 04.08.2021 (обновлено: 02:41 05.08.2021)
Западные страны призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Семь западных стран, включая США, призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
ООН, 4 авг — РИА Новости. Несколько стран Запада, в том числе США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Заявление, распространенное в Совете безопасности Организации объединенных наций, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.
"Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", — сказано в документе.
Заявление подписали также три страны, представленные в Совбезе ООН — Эстония, Ирландия, Норвегия — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая в ближайшее время получит место в совете.
20 июля, 15:27Украина случайно признала независимость Абхазии
Эти государства осудили Россию за "незаконное военное присутствие" в обеих республиках и обвинили Москву в действиях, которые якобы нацелены на аннексию их территорий.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление, назвав выступление западных коллег "фантомными болями", а независимость Абхазии и Южной Осетии — "реальностью, которую нельзя игнорировать".