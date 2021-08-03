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Жириновский предложил восстановить колхозные рынки
Жириновский предложил восстановить колхозные рынки - РИА Новости, 03.08.2021
Жириновский предложил восстановить колхозные рынки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить формат продовольственного рынка, где смогут "беспрепятственно продать свой урожай" все желающие – от... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:35
2021-08-03T15:37
истра
московская область (подмосковье)
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить формат продовольственного рынка, где смогут "беспрепятственно продать свой урожай" все желающие – от предприятий до огородников."Пора восстанавливать колхозные рынки. Это самые простые по формату торговые площадки, на которых все желающие – от более или менее крупных местных предприятий до фермеров и даже огородников – могут беспрепятственно продать свой урожай", - написал Жириновский в своем Telegram-канале, отметив, что эта мера нужна, чтобы уйти от подорожания самых распространенных продуктов.По словам политика, сегодня в городах открываются "фундаментальные торговые зоны с кирпичными стенами, железной крышей", но аренда часто там бывает высокой."Где-то цена высокая, и ее потянут только крупные торговцы, где-то ценой просто манипулируют, чтобы дать места только своим", - добавил лидер ЛДПР. В этой связи он вспомнил недавнюю поездку в Истру, "где у входа на рынок, на тряпках и старых покрышках ютятся бабушки со своими огурцами и лучком, потому что им нет места внутри".Лидер ЛДПР отметил, что уже отправил два депутатских запроса по итогам поездки: главе Истры Татьяне Витушевой и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.Жириновский добавил, что депутаты ЛДПР и он сам продолжат поездки по регионам, где члены партии будут "проверять местные рынки и другие торговые площадки".
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истра, московская область (подмосковье), владимир жириновский, лдпр
15:35 03.08.2021 (обновлено: 15:37 03.08.2021)
 
Жириновский предложил восстановить колхозные рынки

Лидер ЛДПР Жириновский: надо восстановить колхозные рынки с местами для всех желающих

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить формат продовольственного рынка, где смогут "беспрепятственно продать свой урожай" все желающие – от предприятий до огородников.
"Пора восстанавливать колхозные рынки. Это самые простые по формату торговые площадки, на которых все желающие – от более или менее крупных местных предприятий до фермеров и даже огородников – могут беспрепятственно продать свой урожай", - написал Жириновский в своем Telegram-канале, отметив, что эта мера нужна, чтобы уйти от подорожания самых распространенных продуктов.
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По словам политика, сегодня в городах открываются "фундаментальные торговые зоны с кирпичными стенами, железной крышей", но аренда часто там бывает высокой.
"Где-то цена высокая, и ее потянут только крупные торговцы, где-то ценой просто манипулируют, чтобы дать места только своим", - добавил лидер ЛДПР. В этой связи он вспомнил недавнюю поездку в Истру, "где у входа на рынок, на тряпках и старых покрышках ютятся бабушки со своими огурцами и лучком, потому что им нет места внутри".
Лидер ЛДПР отметил, что уже отправил два депутатских запроса по итогам поездки: главе Истры Татьяне Витушевой и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Жириновский добавил, что депутаты ЛДПР и он сам продолжат поездки по регионам, где члены партии будут "проверять местные рынки и другие торговые площадки".
 
ИстраМосковская область (Подмосковье)Владимир ЖириновскийЛДПР
 
 
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