https://ria.ru/20210803/zerno-1744130475.html

Первый миллион тонн зерна намолотили липецкие аграрии

Первый миллион тонн зерна намолотили липецкие аграрии - РИА Новости, 03.08.2021

Первый миллион тонн зерна намолотили липецкие аграрии

Липецкие аграрии собрали 1,3 миллиона тонн зерна, на сегодняшний день в области обмолочено 355 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:58

2021-08-03T11:58

2021-08-03T11:58

липецкая область

становлянский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Липецкие аграрии собрали 1,3 миллиона тонн зерна, на сегодняшний день в области обмолочено 355 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, средняя урожайность зерновых составляет 37 центнеров с гектара. Лидерами по урожайности являются Измалковский (42,4 центнера с гектара) и Становлянский районы (42,3 центнера с гектара).Артамонов отметил, что аграрии сейчас убирают озимую пшеницу, горох, и яровой ячмень. Так, к уборке яровой пшеницы приступили 17 районов. На полях области работают 1,5 тысячи комбайнов."Для такого непростого года наши аграрии показывают достойный результат. Это ещё раз подтверждает, что в липецком сельском хозяйстве трудятся опытные, высококлассные специалисты, которые искренне любят своё дело и готовы к любым сценариям", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210727/ovoschi-1743102388.html

становлянский район

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становлянский район, игорь артамонов