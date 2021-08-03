Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма
Сенатор Пушков сравнил слова Зеленского о принадлежности Крыма с его юмористическими выступлениями
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков сравнил обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о возвращении Крыма, с его "пьяным" выступлением во время шоу студии "Квартал 95".
"Это смешно - не менее смешно, чем его собственные прежние юморески", — написал политик в Телеграм-канале.
Как считает Пушков, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.
"Пасынком Украины был Крым - вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину", — заключил Пушков.
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Ранее украинский лидер заявил, что полуостров никогда не станет частью России. По его мнению, возращение полуострова в состав страны — это вопрос времени.
В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению полуострова нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии, а участие каких-либо стран в таких инициативахМосква рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.
По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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