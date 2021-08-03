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Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма
Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма - РИА Новости, 03.08.2021
Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма
Сенатор Алексей Пушков сравнил обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о возвращении Крыма, с его "пьяным" выступлением во... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:41
2021-08-03T15:41
в мире
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
алексей пушков
студия "квартал 95"
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков сравнил обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о возвращении Крыма, с его "пьяным" выступлением во время шоу студии "Квартал 95"."Это смешно - не менее смешно, чем его собственные прежние юморески", — написал политик в Телеграм-канале.Как считает Пушков, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей."Пасынком Украины был Крым - вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину", — заключил Пушков.Ранее украинский лидер заявил, что полуостров никогда не станет частью России. По его мнению, возращение полуострова в состав страны — это вопрос времени.В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению полуострова нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии, а участие каких-либо стран в таких инициативахМосква рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210801/lovushka-1743824185.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков, студия "квартал 95", россия
15:41 03.08.2021
 
Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма

Сенатор Пушков сравнил слова Зеленского о принадлежности Крыма с его юмористическими выступлениями

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков сравнил обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о возвращении Крыма, с его "пьяным" выступлением во время шоу студии "Квартал 95".
"Это смешно - не менее смешно, чем его собственные прежние юморески", — написал политик в Телеграм-канале.
Как считает Пушков, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.
"Пасынком Украины был Крым - вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину", — заключил Пушков.
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Ранее украинский лидер заявил, что полуостров никогда не станет частью России. По его мнению, возращение полуострова в состав страны — это вопрос времени.
В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению полуострова нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии, а участие каких-либо стран в таких инициативахМосква рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.
По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлексей ПушковСтудия "Квартал 95"Россия
 
 
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