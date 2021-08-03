https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744178825.html

Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма

Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма - РИА Новости, 03.08.2021

Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма

Сенатор Алексей Пушков сравнил обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о возвращении Крыма, с его "пьяным" выступлением во... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:41

2021-08-03T15:41

2021-08-03T15:41

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владимир зеленский

алексей пушков

студия "квартал 95"

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков сравнил обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о возвращении Крыма, с его "пьяным" выступлением во время шоу студии "Квартал 95"."Это смешно - не менее смешно, чем его собственные прежние юморески", — написал политик в Телеграм-канале.Как считает Пушков, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей."Пасынком Украины был Крым - вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину", — заключил Пушков.Ранее украинский лидер заявил, что полуостров никогда не станет частью России. По его мнению, возращение полуострова в состав страны — это вопрос времени.В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению полуострова нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии, а участие каких-либо стран в таких инициативахМосква рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210801/lovushka-1743824185.html

https://ria.ru/20210729/tolstoy-1743518830.html

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в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков, студия "квартал 95", россия