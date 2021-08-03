Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744172705.html
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц - РИА Новости, 03.08.2021
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц
Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника "День защитника Украины", сообщила пресс-служба офиса главы государства. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:17
2021-08-03T17:59
в мире
украина
ссср
владимир зеленский
верховная рада украины
леонид кучма
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_f377ccf347c356a85d2943ade0167c2a.jpg
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника "День защитника Украины", сообщила пресс-служба офиса главы государства.Ранее соответствующий документ приняла Верховная рада."Согласно закону название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины", — говорится в сообщении.В пресс-службе рассчитывают, что изменение названия праздника будет способствовать "гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов"."Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/ukraina-1744158764.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/belorussiya-1744125395.html
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_506:0:2817:1733_1920x0_80_0_0_40beebe63b83c3d23274789e7a6ba2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, ссср, владимир зеленский, верховная рада украины, леонид кучма, петр порошенко
15:17 03.08.2021 (обновлено: 17:59 03.08.2021)
 
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц

Президент Украины Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника "День защитника Украины", сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Ранее соответствующий документ приняла Верховная рада.
"Согласно закону название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины", — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассчитывают, что изменение названия праздника будет способствовать "гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов".
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 14:15Сказано в эфире
"Нечего обижаться". Что происходит в отношениях Украины с США?
"Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.
Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 11:33В мире
В Киеве найдено тело главы "Белорусского дома на Украине"
 
В миреУкраинаСССРВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЛеонид КучмаПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Военные из России и Узбекистана приступили к учениям на афганской границе
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
Лента новостейМолния