https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744172705.html
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц - РИА Новости, 03.08.2021
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц
Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника "День защитника Украины", сообщила пресс-служба офиса главы государства. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:17
2021-08-03T15:17
2021-08-03T17:59
в мире
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ссср
владимир зеленский
верховная рада украины
леонид кучма
петр порошенко
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КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника "День защитника Украины", сообщила пресс-служба офиса главы государства.Ранее соответствующий документ приняла Верховная рада."Согласно закону название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины", — говорится в сообщении.В пресс-службе рассчитывают, что изменение названия праздника будет способствовать "гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов"."Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/ukraina-1744158764.html
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в мире, украина, ссср, владимир зеленский, верховная рада украины, леонид кучма, петр порошенко
15:17 03.08.2021 (обновлено: 17:59 03.08.2021)
Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц
Президент Украины Зеленский переименовал День защитника Украины в День защитников и защитниц