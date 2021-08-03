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Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне
Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне - РИА Новости, 03.08.2021
Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне
Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:15
2021-08-03T19:15
сша
анатолий антонов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идет о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов", - сказала Захарова журналистам на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", комментируя ситуацию с продлением виз российским дипломатам в США.Дипломат в качестве примера действий вне правового поля американских властей также напомнила об изъятии российской дипломатической собственности в США и "бесконечных высылках российских дипломатов" без повода.Захарова также отметила, что ограничение сроков виз для дипломатов РФ в три года не действует для сотрудников диппредставительств других стран.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также сообщал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
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сша, анатолий антонов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
19:15 03.08.2021
 
Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне

Представитель МИД Захарова о ситуации с визами российских дипломатов: США действуют вне правого поля

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идет о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов", - сказала Захарова журналистам на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", комментируя ситуацию с продлением виз российским дипломатам в США.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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Слуцкий ответил на требования США к российским дипломатам
Дипломат в качестве примера действий вне правового поля американских властей также напомнила об изъятии российской дипломатической собственности в США и "бесконечных высылках российских дипломатов" без повода.
Захарова также отметила, что ограничение сроков виз для дипломатов РФ в три года не действует для сотрудников диппредставительств других стран.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также сообщал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
 
СШААнатолий АнтоновМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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