Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне
Представитель МИД Захарова о ситуации с визами российских дипломатов: США действуют вне правого поля
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идет о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов", - сказала Захарова журналистам на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", комментируя ситуацию с продлением виз российским дипломатам в США.
Дипломат в качестве примера действий вне правового поля американских властей также напомнила об изъятии российской дипломатической собственности в США и "бесконечных высылках российских дипломатов" без повода.
Захарова также отметила, что ограничение сроков виз для дипломатов РФ в три года не действует для сотрудников диппредставительств других стран.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также сообщал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.