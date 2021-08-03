https://ria.ru/20210803/zakharova-1744231592.html

Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне

Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне - РИА Новости, 03.08.2021

Захарова высказалась о ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне

Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:15

2021-08-03T19:15

2021-08-03T19:15

сша

анатолий антонов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти США действуют вне правого поля в вопросе продления виз для российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идет о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов", - сказала Захарова журналистам на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", комментируя ситуацию с продлением виз российским дипломатам в США.Дипломат в качестве примера действий вне правового поля американских властей также напомнила об изъятии российской дипломатической собственности в США и "бесконечных высылках российских дипломатов" без повода.Захарова также отметила, что ограничение сроков виз для дипломатов РФ в три года не действует для сотрудников диппредставительств других стран.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также сообщал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.

https://ria.ru/20210803/slutskiy-1744205497.html

сша

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сша, анатолий антонов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова