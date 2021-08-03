https://ria.ru/20210803/zakharova-1744223296.html

Захарова заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска

Захарова заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска - РИА Новости, 03.08.2021

Захарова заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска

Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:30

2021-08-03T18:30

2021-08-03T18:30

в мире

киев

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Говорить о том, что Россия не делает чего-то, чтобы обеспечить права – в самом широком смысле – жителей Донецка и Луганска, как минимум несправедливо… Политически, экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много… Ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет прежде всего, о людях, которых будут поддерживать. И поддержка эта не останавливалась ни на минуту за все эти годы", - заявила Захарова на молодежном форуме "Территория смыслов".Она обратила внимание, что за годы противостояния в Донбассе Россия сталкивалась с угрозами, санкциями и "словами агрессии, шантажа" и "колоссальным международным давлением", однако не отступила от своей позиции.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210802/kuleba-1744066233.html

https://ria.ru/20210731/frantsiya-1743764467.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2021

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в мире, киев, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, россия