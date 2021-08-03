Захарова заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска
Представитель МИД России Захарова: Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска
© РИА Новости / РИА Новости/пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Говорить о том, что Россия не делает чего-то, чтобы обеспечить права – в самом широком смысле – жителей Донецка и Луганска, как минимум несправедливо… Политически, экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много… Ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет прежде всего, о людях, которых будут поддерживать. И поддержка эта не останавливалась ни на минуту за все эти годы", - заявила Захарова на молодежном форуме "Территория смыслов".
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Она обратила внимание, что за годы противостояния в Донбассе Россия сталкивалась с угрозами, санкциями и "словами агрессии, шантажа" и "колоссальным международным давлением", однако не отступила от своей позиции.
"Люди, которых мы называем соотечественниками, люди, которые уже стали или становятся гражданами нашей страны, понимают, что за их жизни, не только за их права, а за их жизни, есть кому постоять", - подытожила она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.