https://ria.ru/20210803/zakharova-1744222651.html

Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии

Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2021

Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии

Отношения России и Белоруссии развиваются не без трудностей, обусловленных историческим развитием, но есть общее понимание, что все сложности могут быть... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:26

2021-08-03T18:26

2021-08-03T18:33

союзное государство

общество

белоруссия

минск

москва

мария захарова

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии развиваются не без трудностей, обусловленных историческим развитием, но есть общее понимание, что все сложности могут быть разрешены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Отношения (России и Белоруссии) основаны на взаимной выгоде, конечно, они развиваются не без трудностей, а с чего бы их не было? Мы прошли сложнейший путь распада огромного государства, в котором хозяйственные связи были разбросаны по 15 республикам..., и формирования суверенного государства, поэтому есть свои сложности, но самое главное, что у нас есть общая воля и общее понимание, что, так как мы союзники и находимся в общем Союзном государстве, то все сложности и трудности могут быть совершенно спокойно на взаимовыгодных и взаимоуважительных основах разрешены", - сказала Захарова, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов" во вторник.Она подчеркнула, что "если есть подобная политическая воля, непреодолимых проблем нет".

https://ria.ru/20210803/podderzhka-1744119617.html

белоруссия

минск

москва

россия

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общество, белоруссия, минск, москва, мария захарова, россия