Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210803/zakharova-1744222651.html
Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии
Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2021
Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии развиваются не без трудностей, обусловленных историческим развитием, но есть общее понимание, что все сложности могут быть... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:26
2021-08-03T18:33
союзное государство
общество
белоруссия
минск
москва
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735900378_0:0:2961:1665_1920x0_80_0_0_0ee33d7c02a68a8f126d81479ca76183.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии развиваются не без трудностей, обусловленных историческим развитием, но есть общее понимание, что все сложности могут быть разрешены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Отношения (России и Белоруссии) основаны на взаимной выгоде, конечно, они развиваются не без трудностей, а с чего бы их не было? Мы прошли сложнейший путь распада огромного государства, в котором хозяйственные связи были разбросаны по 15 республикам..., и формирования суверенного государства, поэтому есть свои сложности, но самое главное, что у нас есть общая воля и общее понимание, что, так как мы союзники и находимся в общем Союзном государстве, то все сложности и трудности могут быть совершенно спокойно на взаимовыгодных и взаимоуважительных основах разрешены", - сказала Захарова, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов" во вторник.Она подчеркнула, что "если есть подобная политическая воля, непреодолимых проблем нет".
https://ria.ru/20210803/podderzhka-1744119617.html
белоруссия
минск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534698_428:0:2925:1873_1920x0_80_0_0_67a924badbd0e440de216404b2cf5b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, белоруссия, минск, москва, мария захарова, россия
18:26 03.08.2021 (обновлено: 18:33 03.08.2021)
 
Захарова позитивно оценила отношения России и Белоруссии

Представитель МИД Захарова: отношения Москвы и Минска развиваются не без трудностей, но все решаемо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Отношения России и Белоруссии развиваются не без трудностей, обусловленных историческим развитием, но есть общее понимание, что все сложности могут быть разрешены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Вчера, 11:04Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Посол в Австрии рассказал, почему Москва безоговорочно поддерживает Минск
"Отношения (России и Белоруссии) основаны на взаимной выгоде, конечно, они развиваются не без трудностей, а с чего бы их не было? Мы прошли сложнейший путь распада огромного государства, в котором хозяйственные связи были разбросаны по 15 республикам..., и формирования суверенного государства, поэтому есть свои сложности, но самое главное, что у нас есть общая воля и общее понимание, что, так как мы союзники и находимся в общем Союзном государстве, то все сложности и трудности могут быть совершенно спокойно на взаимовыгодных и взаимоуважительных основах разрешены", - сказала Захарова, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов" во вторник.
Она подчеркнула, что "если есть подобная политическая воля, непреодолимых проблем нет".
 
Союзное государствоОбществоБелоруссияМинскМоскваМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Военные России и Узбекистана приступили к учениям на афганской границе
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
Лента новостейМолния