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Задолженность по зарплатам на Кубани уменьшилась почти на десять процентов
Задолженность по зарплатам на Кубани уменьшилась почти на десять процентов - РИА Новости, 03.08.2021
Задолженность по зарплатам на Кубани уменьшилась почти на десять процентов
C начала текущего года задолженность по зарплатам в Краснодарском крае уменьшилась почти на 10%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:29
2021-08-03T20:29
2021-08-03T20:29
краснодарский край
экономика
краснодарский край
игорь галась
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. C начала текущего года задолженность по зарплатам в Краснодарском крае уменьшилась почти на 10%, сообщает администрация региона."По данным Краснодарстата, с начала года задолженность по зарплатам в регионе уменьшилась почти на 10%. С января 2021 года совместно с прокуратурой края межведомственными коллегиальными органами рассмотрено 73 предприятия-должника, погашено более 215 миллионов рублей долгов. В отраслевом разрезе наибольшие суммы задолженности приходятся на предприятия строительного комплекса, дорожного хозяйства, транспорта, промышленности", - говорится в сообщении.Уточняется, что вопросы погашения задолженности по зарплате обсудили участники заседания краевой комиссии. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора края Игоря Галася.Вице-губернатор добавил, что в прошлом году для поддержки бизнеса и населения на федеральном и региональном уровнях был принят пакет антикризисных мер. "На реализацию федеральных и краевых мер поддержки отраслей экономики направили более 14 миллиардов рублей", - уточнили в ведомстве.На региональном уровне власти расширили перечень пострадавших направлений экономической деятельности, предусмотрели меры, позволившие мобилизовать ресурсы на сохранение занятости сотрудников, в том числе, для отраслей ЖКХ, промышленности, некоторых видов услуг. Отдельные транспортные предприятия края получили прямую поддержку в виде субсидии на зарплату сотрудникам и погашение части иных затрат, пояснили в региональной администрации.
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экономика, краснодарский край, игорь галась
Задолженность по зарплатам на Кубани уменьшилась почти на десять процентов
Администрация Краснодарского края сообщила об уменьшении задолженности по зарплатам почти на 10%
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости.
C начала текущего года задолженность по зарплатам в Краснодарском крае
уменьшилась почти на 10%, сообщает администрация региона.
"По данным Краснодарстата, с начала года задолженность по зарплатам в регионе уменьшилась почти на 10%. С января 2021 года совместно с прокуратурой края межведомственными коллегиальными органами рассмотрено 73 предприятия-должника, погашено более 215 миллионов рублей долгов. В отраслевом разрезе наибольшие суммы задолженности приходятся на предприятия строительного комплекса, дорожного хозяйства, транспорта, промышленности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вопросы погашения задолженности по зарплате обсудили участники заседания краевой комиссии. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора края Игоря Галася
.
"Работа с предприятиями, попавшими в непростую экономическую ситуацию, ведется на постоянной основе – вырабатываются конкретные меры по погашению задолженности по зарплате. Есть позитивные результаты с начала года, но существуют и проблемные моменты - это отголоски пандемии, когда краевые организации столкнулись с определенными трудностями в экономической жизни", - приводятся в сообщении слова Галася.
Вице-губернатор добавил, что в прошлом году для поддержки бизнеса и населения на федеральном и региональном уровнях был принят пакет антикризисных мер. "На реализацию федеральных и краевых мер поддержки отраслей экономики направили более 14 миллиардов рублей", - уточнили в ведомстве.
На региональном уровне власти расширили перечень пострадавших направлений экономической деятельности, предусмотрели меры, позволившие мобилизовать ресурсы на сохранение занятости сотрудников, в том числе, для отраслей ЖКХ, промышленности, некоторых видов услуг. Отдельные транспортные предприятия края получили прямую поддержку в виде субсидии на зарплату сотрудникам и погашение части иных затрат, пояснили в региональной администрации.