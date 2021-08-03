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В Москве задержали белоруса, разыскиваемого за совращение мальчиков
В Москве задержали белоруса, разыскиваемого за совращение мальчиков - РИА Новости, 03.08.2021
В Москве задержали белоруса, разыскиваемого за совращение мальчиков
Гражданин Белоруссии, обвиняемый в совращении в стране минимум 12 малолетних мальчиков во время работы тренером по плаванию, задержан в Москве, сообщила во... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:57
2021-08-03T16:57
2021-08-03T16:57
происшествия
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витебск
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МИНСК, 3 авг - РИА Новости. Гражданин Белоруссии, обвиняемый в совращении в стране минимум 12 малолетних мальчиков во время работы тренером по плаванию, задержан в Москве, сообщила во вторник пресс-служба белорусского МВД."Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.Отмечается, что, по данным УВД Витебского облисполкома, на родине белорус совратил как минимум 12 малолетних мальчиков, также проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении подростков. По данным МВД, в 2013 году мужчина скрылся от следствия, а после задержания в Москве его заключили под стражу до экстрадиции в Белоруссию.В пресс-службе уточнили, что на момент совершения преступлений задержанный работал тренером по плаванию и входил в доверие к ученикам. "Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
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происшествия, белоруссия, витебск, москва, россия
В Москве задержали белоруса, разыскиваемого за совращение мальчиков
МВД Белоруссии: мужчину, обвиняемого в совращении 12 мальчиков, задержали в Москве