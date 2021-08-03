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Наука
https://ria.ru/20210803/xiaomi-1744219348.html
Xiaomi показала недорогие ноутбуки Redmi с чипами Intel
Xiaomi показала недорогие ноутбуки Redmi с чипами Intel - РИА Новости, 03.08.2021
Xiaomi показала недорогие ноутбуки Redmi с чипами Intel
Xiaomi представила две недорогие модели ноутбуков — RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition. О компьютерах сообщает GSMArena. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:14
2021-08-03T18:14
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Xiaomi представила две недорогие модели ноутбуков — RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition. О компьютерах сообщает GSMArena.Оба лэптопа оснащены 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 пикселей. Ноутбуки выполнены в едином корпусе, масса базовой конфигурации составляет 1,8 килограмма.Redmi отличаются производительностью — оба получили процессоры Intel 11-го поколения, но в разных конфигурациях. RedmiBook e-Learning Edition оснащен чипом Intel Core i3-1115G4 11-го поколения с тактовой частотой 4,1 ГГц (при разгоне) и графикой Intel UHD. Pro-версия работает с Intel Core i5-11300H и мощной графикой Iris Xe.Бюджетную сущность устройств выдает отсутствие современных портов USB-C, а один из USB-A выполненный по медленной спецификации 2.0. Обе модели поддерживают быструю зарядку и способны проработать до 10 часов на одном заряде.Первым рынком, где будут доступны ноутбуки, станет Индия. Наиболее бюджетный вариант RedmiBook E-Learning Edition обойдется в 566 долларов (примерно 41 000 рублей по текущему курсу), RedmiBook Pro будет предлагаться в единственной конфигурации за 674 доллара (49 000 рублей).
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технологии, xiaomi inc
18:14 03.08.2021
 

Xiaomi показала недорогие ноутбуки Redmi с чипами Intel

© XiaomiXiaomi RedmiBook Pro
Xiaomi RedmiBook Pro
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Xiaomi представила две недорогие модели ноутбуков — RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition. О компьютерах сообщает GSMArena.
Оба лэптопа оснащены 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 пикселей. Ноутбуки выполнены в едином корпусе, масса базовой конфигурации составляет 1,8 килограмма.
Redmi отличаются производительностью — оба получили процессоры Intel 11-го поколения, но в разных конфигурациях. RedmiBook e-Learning Edition оснащен чипом Intel Core i3-1115G4 11-го поколения с тактовой частотой 4,1 ГГц (при разгоне) и графикой Intel UHD. Pro-версия работает с Intel Core i5-11300H и мощной графикой Iris Xe.
Бюджетную сущность устройств выдает отсутствие современных портов USB-C, а один из USB-A выполненный по медленной спецификации 2.0. Обе модели поддерживают быструю зарядку и способны проработать до 10 часов на одном заряде.
Первым рынком, где будут доступны ноутбуки, станет Индия. Наиболее бюджетный вариант RedmiBook E-Learning Edition обойдется в 566 долларов (примерно 41 000 рублей по текущему курсу), RedmiBook Pro будет предлагаться в единственной конфигурации за 674 доллара (49 000 рублей).
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