https://ria.ru/20210803/vzryv-1744210149.html

Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до двух

Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до двух - РИА Новости, 03.08.2021

Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до двух

Число жертв взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области Украины возросло до двух человек, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Михаил... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:44

2021-08-03T17:44

2021-08-03T17:47

в мире

происшествия

донецкая область

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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Число жертв взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области Украины возросло до двух человек, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.Тридцать первого июля региональное управление Госслужбы по ЧС сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали десять человек, один человек от полученных травм скончался в больнице."В ожоговом отделении городской больницы Краматорск умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское" 31 июля. За здоровье восьми горняков продолжают бороться врачи", - написал Волынец в своем Facebook.

https://ria.ru/20210802/vzryv-1744019260.html

донецкая область

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в мире, происшествия, донецкая область