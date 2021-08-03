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Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия
Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия - РИА Новости, 03.08.2021
Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия
Российские и китайские политологи и экономисты обозначили новые точки роста двустороннего взаимодействия на полях состоявшегося 30-31 июля III Форума высокого... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:03
2021-08-03T12:03
2021-08-03T12:03
китай
хэйлунцзян
россия
россия-китай: главное
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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские и китайские политологи и экономисты обозначили новые точки роста двустороннего взаимодействия на полях состоявшегося 30-31 июля III Форума высокого уровня китайско-российского всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху.Ожидается, что объем торговли между двумя странами достигнет нового максимума благодаря углублению двустороннего сотрудничества в области энергетики, совершенствования инфраструктуры, развития логистических сетей, углубления трансграничного промышленного сотрудничества и строительства зоны свободной торговли. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Лю Шуан.За последние 20 лет объем торговли между Китаем и Россией увеличился примерно в 13 раз и в последние три года этот показатель держался на уровне более 100 миллиардов долларов. В течение 11 лет подряд Китай является крупнейшим торговым партнером России, отметила научный сотрудник Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ли Цзяньминь.
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