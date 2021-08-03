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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210803/vzaimodeystvie-1744128038.html
Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия
Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия - РИА Новости, 03.08.2021
Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия
Российские и китайские политологи и экономисты обозначили новые точки роста двустороннего взаимодействия на полях состоявшегося 30-31 июля III Форума высокого... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:03
2021-08-03T12:03
китай
хэйлунцзян
россия
россия-китай: главное
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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские и китайские политологи и экономисты обозначили новые точки роста двустороннего взаимодействия на полях состоявшегося 30-31 июля III Форума высокого уровня китайско-российского всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху.Ожидается, что объем торговли между двумя странами достигнет нового максимума благодаря углублению двустороннего сотрудничества в области энергетики, совершенствования инфраструктуры, развития логистических сетей, углубления трансграничного промышленного сотрудничества и строительства зоны свободной торговли. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Лю Шуан.За последние 20 лет объем торговли между Китаем и Россией увеличился примерно в 13 раз и в последние три года этот показатель держался на уровне более 100 миллиардов долларов. В течение 11 лет подряд Китай является крупнейшим торговым партнером России, отметила научный сотрудник Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ли Цзяньминь.
https://ria.ru/20210729/kitay-1743415965.html
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китай, хэйлунцзян, россия
12:03 03.08.2021
 

Ученые рассказали о потенциале развития российско-китайского взаимодействия

© AP Photo / Eugene HoshikoРабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае
Рабочий стоит перед контейнерами в порту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские и китайские политологи и экономисты обозначили новые точки роста двустороннего взаимодействия на полях состоявшегося 30-31 июля III Форума высокого уровня китайско-российского всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Ожидается, что объем торговли между двумя странами достигнет нового максимума благодаря углублению двустороннего сотрудничества в области энергетики, совершенствования инфраструктуры, развития логистических сетей, углубления трансграничного промышленного сотрудничества и строительства зоны свободной торговли. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Лю Шуан.
Рабочие во время работы за компьютерами в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 12:35Россия-Китай: Главное
Китай опубликовал список 30 ключевых научных проблем-2021
За последние 20 лет объем торговли между Китаем и Россией увеличился примерно в 13 раз и в последние три года этот показатель держался на уровне более 100 миллиардов долларов. В течение 11 лет подряд Китай является крупнейшим торговым партнером России, отметила научный сотрудник Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ли Цзяньминь.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайХэйлунцзянРоссия
 
 
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