https://ria.ru/20210803/vybory-1744160878.html

Круглый стол ЭИСИ о выборах в одномандатных округах

Круглый стол ЭИСИ о выборах в одномандатных округах - РИА Новости, 03.08.2021

Круглый стол ЭИСИ о выборах в одномандатных округах

5 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления".

2021-08-03T14:25

2021-08-03T14:25

2021-08-03T15:34

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1744160878.jpg?1627994060

Задать вопросУчастники:- руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий ГАГАРИН;- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин КОМКОВ;- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ.Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатным округам. Среди более чем 2,2 тысяч человек – около 180 самовыдвиженцев.Еще до вступления в активную фазу избирательной кампании экспертное сообщество заявляло, что основная борьба на выборах 2021 пройдет именно в одномандатных округах.Насколько острой окажется эта борьба – и за счет чего? Какие факторы влияют на голосование в одномандатных округах? Ожидать ли существенного обновления списка депутатов-одномандатников? Какую роль в восприятии кандидата избирателями играет его принадлежность к партии? Каковы перспективы самовыдвиженцев в кампании этого года?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы