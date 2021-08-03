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Круглый стол ЭИСИ о выборах в одномандатных округах
Круглый стол ЭИСИ о выборах в одномандатных округах - РИА Новости, 03.08.2021
Круглый стол ЭИСИ о выборах в одномандатных округах
5 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления".
2021-08-03T14:25
2021-08-03T15:34
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий ГАГАРИН;- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин КОМКОВ;- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ.Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатным округам. Среди более чем 2,2 тысяч человек – около 180 самовыдвиженцев.Еще до вступления в активную фазу избирательной кампании экспертное сообщество заявляло, что основная борьба на выборах 2021 пройдет именно в одномандатных округах.Насколько острой окажется эта борьба – и за счет чего? Какие факторы влияют на голосование в одномандатных округах? Ожидать ли существенного обновления списка депутатов-одномандатников? Какую роль в восприятии кандидата избирателями играет его принадлежность к партии? Каковы перспективы самовыдвиженцев в кампании этого года?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:25 03.08.2021 (обновлено: 15:34 03.08.2021)
 

Круглый стол ЭИСИ о выборах в одномандатных округах

Читать ria.ru в
5 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления".
Задать вопрос
Участники:
- руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий ГАГАРИН;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин КОМКОВ;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей СТАРОВОЙТОВ.

Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.

Завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатным округам. Среди более чем 2,2 тысяч человек – около 180 самовыдвиженцев.
Еще до вступления в активную фазу избирательной кампании экспертное сообщество заявляло, что основная борьба на выборах 2021 пройдет именно в одномандатных округах.
Насколько острой окажется эта борьба – и за счет чего? Какие факторы влияют на голосование в одномандатных округах? Ожидать ли существенного обновления списка депутатов-одномандатников? Какую роль в восприятии кандидата избирателями играет его принадлежность к партии? Каковы перспективы самовыдвиженцев в кампании этого года?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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