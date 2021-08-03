https://ria.ru/20210803/vozmozhnosti-1744229847.html

Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей

Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей - РИА Новости, 03.08.2021

Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей

Россия – страна возможностей, потому что в ней случаются вещи, которые кажутся невозможными, остается надеяться, чтобы происходило только хорошее, заявила... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:11

2021-08-03T19:11

2021-08-03T19:11

общество

мария захарова

форум "территория смыслов"

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия – страна возможностей, потому что в ней случаются вещи, которые кажутся невозможными, остается надеяться, чтобы происходило только хорошее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Участница молодежного форума "Территория смыслов" спросила Захарову, почему Россия – страна возможностей."Потому что у нас все возможно", - ответила Захарова и засмеялась под аплодисменты собравшихся.Развивая свою мысль, Захарова посоветовала искать ответы в российской литературе, культуре и истории."Есть вещи, которые невозможны априори – и в хорошем, и в плохом смысле. И они происходят. А иногда те вещи, которые кажутся абсолютно простыми, не случаются. Мы настолько в этом смысле уникальны… У нас действительно все возможно", - пояснила она.Захарова выразила надежду, что "перевес в позитивную сторону будет решающим"."Давайте стремиться к тому, чтобы все у нас было возможно в хорошем смысле этого слова на 99 процента. А 1 процент оставим на случайности", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html

https://ria.ru/20210630/lyudi-1739251680.html

россия

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общество, мария захарова, форум "территория смыслов", россия