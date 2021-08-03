https://ria.ru/20210803/vodorod-1744229702.html

России предрекли роль ведущего экспортера "голубого" водорода в мире

России предрекли роль ведущего экспортера "голубого" водорода в мире - РИА Новости, 03.08.2021

России предрекли роль ведущего экспортера "голубого" водорода в мире

Россия может в перспективе стать ведущим мировым экспортером "голубого" водорода, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:09

2021-08-03T19:09

2021-08-03T19:09

экономика

газпром экспорт

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия может в перспективе стать ведущим мировым экспортером "голубого" водорода, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев."Производство "голубого" углеродно-нейтрального водорода... в перспективе обеспечит РФ роль ведущего мирового экспортера "голубого" водорода, что окажет позитивное влияние на репутацию газовой отрасли, остановит процесс девальвации газовых активов, откроет путь к ответственному финансированию проектов в области декарбонизированного природного газа", - заявил Комлев в интервью корпоративному журналу "Газпрома".В 2020 году правительство России утвердило "дорожную карту" развития водородной энергетики до 2024 года. Она направлена на увеличение производства и расширение сферы его применения, а также вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту. В апреле вице-премьер Александр Новак сообщил, что проект концепции развития водородной энергетики в России готов. Как ожидает кабмин, в 2024 году экспорт водорода из РФ может составить 200 тысяч тонн.Водород в перспективе может стать важнейшей статьей российского энергетического экспорта. По словам Новака, энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин говорил, что Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать 7,9-33,4 миллиона тонн водорода.Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого углеродного следа. Наиболее "чистым" водородом считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород - из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Бирюзовый" водород получают в результате пиролиза метана. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

https://ria.ru/20210726/vodorod-1742920771.html

https://ria.ru/20210802/gaz-1743940653.html

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экономика, газпром экспорт, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, россия