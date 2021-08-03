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ЛГБТ-семья из рекламы "ВкусВилла" уехала из России
ЛГБТ-семья из рекламы "ВкусВилла" уехала из России - РИА Новости, 03.08.2021
ЛГБТ-семья из рекламы "ВкусВилла" уехала из России
Однополая семья, ставшая участницей рекламной акции магазинов "ВкусВилл", покинула Россию. Об этом в инстаграме рассказала одна из девушек. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:49
2021-08-03T11:49
2021-08-03T12:17
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Однополая семья, ставшая участницей рекламной акции магазинов "ВкусВилл", покинула Россию. Об этом в инстаграме рассказала одна из девушек."К сожалению, из-за этой непростой ситуации с "ВкусВиллом" мы остались без работы и без дома <…> Сейчас мне и моей семье очень нужно устроиться в Барселоне, у нас непростое время и нам нужны друзья", — написала она.В конце июня на сайте торговой сети "ВкусВилл" появилась фотография однополой пары в разделе, посвященном историям о клиентах. Это вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие покупатели призвали бойкотировать магазины марки. Позднее компания извинилась за рекламу, удалив снимок с этой семьей.В России с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей. При этом власти уже не раз отмечали, что он не направлен против ЛГБТ-сообщества.
https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html
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