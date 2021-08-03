https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html

ЛГБТ-семья из рекламы "ВкусВилла" уехала из России

ЛГБТ-семья из рекламы "ВкусВилла" уехала из России - РИА Новости, 03.08.2021

ЛГБТ-семья из рекламы "ВкусВилла" уехала из России

Однополая семья, ставшая участницей рекламной акции магазинов "ВкусВилл", покинула Россию. Об этом в инстаграме рассказала одна из девушек. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:49

2021-08-03T11:49

2021-08-03T12:17

общество

барселона (город)

лгбт-сообщество

вкусвилл

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Однополая семья, ставшая участницей рекламной акции магазинов "ВкусВилл", покинула Россию. Об этом в инстаграме рассказала одна из девушек."К сожалению, из-за этой непростой ситуации с "ВкусВиллом" мы остались без работы и без дома <…> Сейчас мне и моей семье очень нужно устроиться в Барселоне, у нас непростое время и нам нужны друзья", — написала она.В конце июня на сайте торговой сети "ВкусВилл" появилась фотография однополой пары в разделе, посвященном историям о клиентах. Это вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие покупатели призвали бойкотировать магазины марки. Позднее компания извинилась за рекламу, удалив снимок с этой семьей.В России с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей. При этом власти уже не раз отмечали, что он не направлен против ЛГБТ-сообщества.

https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html

барселона (город)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, барселона (город), лгбт-сообщество, вкусвилл, россия