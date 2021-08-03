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СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку
СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку - РИА Новости, 03.08.2021
СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку
Следственный комитет показал в YouTube-канале видео из дома в Алтайском крае, житель которого похитил 12-летнюю девочку. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:16
2021-08-03T17:31
происшествия
алтайский край
бийский район
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал в YouTube-канале видео из дома в Алтайском крае, житель которого похитил 12-летнюю девочку.Девочка пропала в Бийском районе днем 31 июля: уехала на велосипеде из дома, где семья живет летом, и не вернулась. Позже на берегу Бии нашли ее вещи и мобильный телефон.В ночь на 2 августа она сама пришла домой и рассказала, что ее удерживал в подвале 40-летний местный житель. Предполагается, что он отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков: в них участвовали более 200 человек.Как выяснило следствие, мужчина выслеживал девочку около месяца. В день похищения он встретил ее на проселочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, надел на голову мешок, а затем погрузил в прицеп и отвез в подвал.Мужчине заочно предъявили обвинение в похищении, сейчас он находится в бегах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления лично возглавить розыск, а ход расследования поставил на контроль.
https://ria.ru/20210803/devochka-1744139192.html
алтайский край
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Кадры с места обнаружения похищенной девочки в Алтайском крае
По данным следствия, в одном из сел Бийского района 40-летний местный житель днем 31 июля похитил девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, связав ей руки и ноги и надев на нее мешок. Затем перевез ее в подвал занимаемого им дома. В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в отношении него заочно предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.Пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь. Возбуждено уголовное дело
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происшествия, алтайский край, бийский район, александр бастрыкин, россия
15:16 03.08.2021 (обновлено: 17:31 03.08.2021)
 
СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку

СК опубликовал видео из дома, в подвале которого житель Алтайского края держал 12-летнюю девочку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал в YouTube-канале видео из дома в Алтайском крае, житель которого похитил 12-летнюю девочку.
Девочка пропала в Бийском районе днем 31 июля: уехала на велосипеде из дома, где семья живет летом, и не вернулась. Позже на берегу Бии нашли ее вещи и мобильный телефон.
В ночь на 2 августа она сама пришла домой и рассказала, что ее удерживал в подвале 40-летний местный житель. Предполагается, что он отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков: в них участвовали более 200 человек.
Как выяснило следствие, мужчина выслеживал девочку около месяца. В день похищения он встретил ее на проселочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, надел на голову мешок, а затем погрузил в прицеп и отвез в подвал.
Мужчине заочно предъявили обвинение в похищении, сейчас он находится в бегах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления лично возглавить розыск, а ход расследования поставил на контроль.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 12:37
Доброволец рассказал о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
 
ПроисшествияАлтайский крайБийский районАлександр БастрыкинРоссия
 
 
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