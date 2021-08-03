https://ria.ru/20210803/video-1744172519.html

СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку

СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку - РИА Новости, 03.08.2021

СК показал дом, в подвале которого житель Алтая держал похищенную девочку

Следственный комитет показал в YouTube-канале видео из дома в Алтайском крае, житель которого похитил 12-летнюю девочку. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:16

2021-08-03T15:16

2021-08-03T17:31

происшествия

алтайский край

бийский район

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал в YouTube-канале видео из дома в Алтайском крае, житель которого похитил 12-летнюю девочку.Девочка пропала в Бийском районе днем 31 июля: уехала на велосипеде из дома, где семья живет летом, и не вернулась. Позже на берегу Бии нашли ее вещи и мобильный телефон.В ночь на 2 августа она сама пришла домой и рассказала, что ее удерживал в подвале 40-летний местный житель. Предполагается, что он отпустил ребенка, испугавшись масштабных поисков: в них участвовали более 200 человек.Как выяснило следствие, мужчина выслеживал девочку около месяца. В день похищения он встретил ее на проселочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, надел на голову мешок, а затем погрузил в прицеп и отвез в подвал.Мужчине заочно предъявили обвинение в похищении, сейчас он находится в бегах. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления лично возглавить розыск, а ход расследования поставил на контроль.

https://ria.ru/20210803/devochka-1744139192.html

алтайский край

бийский район

россия

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2021

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Кадры с места обнаружения похищенной девочки в Алтайском крае По данным следствия, в одном из сел Бийского района 40-летний местный житель днем 31 июля похитил девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, связав ей руки и ноги и надев на нее мешок. Затем перевез ее в подвал занимаемого им дома. В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в отношении него заочно предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.Пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь. Возбуждено уголовное дело 2021-08-03T15:16 true PT0M43S

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происшествия, алтайский край, бийский район, александр бастрыкин, россия