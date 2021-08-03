https://ria.ru/20210803/vertolet-1744509056.html
Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году
Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году - РИА Новости, 05.08.2021
Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году
Пожарные вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении 13 пожаров в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-03T17:30
2021-08-03T17:30
2021-08-05T14:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744511356_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_1ee68fc0399928cb6919a47a91e41a1b.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожарные вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении 13 пожаров в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С начала года пожарные вертолеты Московского авиацентра приняли участие в тушении 13 пожаров. Экипажи пожарных вертолетов несут дежурство круглосуточно. Винтокрылые машины оборудованы специальным водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступать к тушению возгорания. Экипажам требуется 5-25 минут, чтобы добраться до любой точки столицы", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что всего в Москве работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей 11 вертолетов. У российской столицы наименьший показатель по количеству пожаров среди таких крупных городов, как Гонконг, Нью-Йорк, Берлин, Вена. За последние 10 лет число пожаров снизилось более чем в полтора раза.
https://realty.ria.ru/20210805/kollektor-1744451376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744511356_0:0:2301:1726_1920x0_80_0_0_3add72ad8283b0a92e4f8946d778a4f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы