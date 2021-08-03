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Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году
Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году - РИА Новости, 05.08.2021
Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году
Пожарные вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении 13 пожаров в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-03T17:30
2021-08-05T14:56
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожарные вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении 13 пожаров в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С начала года пожарные вертолеты Московского авиацентра приняли участие в тушении 13 пожаров. Экипажи пожарных вертолетов несут дежурство круглосуточно. Винтокрылые машины оборудованы специальным водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступать к тушению возгорания. Экипажам требуется 5-25 минут, чтобы добраться до любой точки столицы", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что всего в Москве работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей 11 вертолетов. У российской столицы наименьший показатель по количеству пожаров среди таких крупных городов, как Гонконг, Нью-Йорк, Берлин, Вена. За последние 10 лет число пожаров снизилось более чем в полтора раза.
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москва, городское хозяйство москвы
17:30 03.08.2021 (обновлено: 14:56 05.08.2021)
 

Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлены экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
Члены экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожарные вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении 13 пожаров в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С начала года пожарные вертолеты Московского авиацентра приняли участие в тушении 13 пожаров. Экипажи пожарных вертолетов несут дежурство круглосуточно. Винтокрылые машины оборудованы специальным водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступать к тушению возгорания. Экипажам требуется 5-25 минут, чтобы добраться до любой точки столицы", - говорится в сообщении.
Коллектор - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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Там же отмечается, что всего в Москве работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей 11 вертолетов. У российской столицы наименьший показатель по количеству пожаров среди таких крупных городов, как Гонконг, Нью-Йорк, Берлин, Вена. За последние 10 лет число пожаров снизилось более чем в полтора раза.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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