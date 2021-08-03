https://ria.ru/20210803/vertolet-1744509056.html

Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году

Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году - РИА Новости, 05.08.2021

Вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении пожаров в 2021 году

Пожарные вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении 13 пожаров в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-03T17:30

2021-08-03T17:30

2021-08-05T14:56

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожарные вертолеты Московского авиацентра участвовали в тушении 13 пожаров в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С начала года пожарные вертолеты Московского авиацентра приняли участие в тушении 13 пожаров. Экипажи пожарных вертолетов несут дежурство круглосуточно. Винтокрылые машины оборудованы специальным водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступать к тушению возгорания. Экипажам требуется 5-25 минут, чтобы добраться до любой точки столицы", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что всего в Москве работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей 11 вертолетов. У российской столицы наименьший показатель по количеству пожаров среди таких крупных городов, как Гонконг, Нью-Йорк, Берлин, Вена. За последние 10 лет число пожаров снизилось более чем в полтора раза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы