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https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744237557.html
Решение властей Германии о вакцинации подростков подверглось критике
Решение властей Германии о вакцинации подростков подверглось критике - РИА Новости, 03.08.2021
Решение властей Германии о вакцинации подростков подверглось критике
Решение властей Германии о начале масштабной вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет натолкнулось на критику экспертного сообщества, сообщает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:57
2021-08-03T20:56
распространение коронавируса
в мире
подростки
вакцинация
германия
здоровье - общество
йенс шпан
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Решение властей Германии о начале масштабной вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет натолкнулось на критику экспертного сообщества, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.Федеральное и региональные министры здравоохранения ФРГ в понедельник приняли решение о начале массовой вакцинации подростков от COVID-19. До этого для этой категории граждан действовала рекомендация постоянной комиссии по вакцинации при Институте Роберта Коха (STIKO), которая гласила, что вакцинация рекомендуется подросткам с сопутствующими заболеваниями и другими факторами риска после врачебной консультации. При этом на уровне ЕС действует разрешение на вакцинацию подростков вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna - обе на основе технологии матричной РНК. Этой возможностью в Германии воспользовались порядка 900 тысяч подростков, что составляет около 20% жителей ФРГ этой возрастной категории.В интервью Sueddeutsche Zeitung глава STIKO Томас Мертенс заявил, что решение министров принципиально не меняет ситуацию, так как вакцинация подростков возможна в соответствии с имеющимися рекомендациями комиссии. Однако он указал, что дискуссия об ускорении вакцинации в этой возрастной группе "уводит от проблемы"."Решающим было бы вакцинировать в достаточном объеме имеющимися вакцинами людей в возрасте 18-59 лет. Это весьма очевидно, что ход новой волны (пандемии) зависит от этого и лишь очень незначительно - от вакцинации детей", - пояснил Мертенс.Кроме того, он отметил, что около 9,1 миллиона детей младше 12 лет не могут быть привиты, это делает более важной задачей реализацию мер по обеспечению инфекционной безопасности в школах. Мертенс подчеркнул, что STIKO как профессиональная экспертная группа может делать рекомендации только на основании анализа объективных данных. По его словам, комиссия может обнародовать свое мнение по вакцинации подростков в течение 10 дней. На этом фоне он заявил, что "политическое давление" на экспертное сообщество "приносит мало пользы".В свою очередь, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил в защиту решения властей по вакцинации подростков, заявив, что оно "соответствует рекомендации STIKO". "Кто хочет, может прививаться, никто не обязан (делать это)", - заявил он в интервью телерадиокомпании rbb.В Немецком союзе врачей общей практики также выразили сомнение относительно решения властей. "Эта дискуссия с пренебрежением компетенции Постоянной комиссии по вакцинации, скорее, может привести к замешательству, нежели помочь кампании по вакцинации. Риски более высоки среди непривитых взрослых, нежели среди детей и подростков 12-17 лет", - заявил глава союза Ульрих Вейгельдт медиагруппе RND.Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря прошлого года. Летом темпы вакцинации начали снижаться на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. На настоящий момент полностью привиты 43 миллиона жителей ФРГ (52,6% населения), минимум одну прививку сделали 51,4 миллиона человек (61,8%).
https://ria.ru/20210718/vaktsinatsiya-1741757515.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/koronavirus-1738097179.html
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в мире, подростки, вакцинация, германия, здоровье - общество, йенс шпан, коронавирус covid-19
19:57 03.08.2021 (обновлено: 20:56 03.08.2021)
 
Решение властей Германии о вакцинации подростков подверглось критике

Издание Sueddeutsche Zeitung: решение властей Германии о вакцинации подростков подверглось критике

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Решение властей Германии о начале масштабной вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет натолкнулось на критику экспертного сообщества, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.
Федеральное и региональные министры здравоохранения ФРГ в понедельник приняли решение о начале массовой вакцинации подростков от COVID-19. До этого для этой категории граждан действовала рекомендация постоянной комиссии по вакцинации при Институте Роберта Коха (STIKO), которая гласила, что вакцинация рекомендуется подросткам с сопутствующими заболеваниями и другими факторами риска после врачебной консультации. При этом на уровне ЕС действует разрешение на вакцинацию подростков вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna - обе на основе технологии матричной РНК. Этой возможностью в Германии воспользовались порядка 900 тысяч подростков, что составляет около 20% жителей ФРГ этой возрастной категории.
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В интервью Sueddeutsche Zeitung глава STIKO Томас Мертенс заявил, что решение министров принципиально не меняет ситуацию, так как вакцинация подростков возможна в соответствии с имеющимися рекомендациями комиссии. Однако он указал, что дискуссия об ускорении вакцинации в этой возрастной группе "уводит от проблемы".
"Решающим было бы вакцинировать в достаточном объеме имеющимися вакцинами людей в возрасте 18-59 лет. Это весьма очевидно, что ход новой волны (пандемии) зависит от этого и лишь очень незначительно - от вакцинации детей", - пояснил Мертенс.
Кроме того, он отметил, что около 9,1 миллиона детей младше 12 лет не могут быть привиты, это делает более важной задачей реализацию мер по обеспечению инфекционной безопасности в школах. Мертенс подчеркнул, что STIKO как профессиональная экспертная группа может делать рекомендации только на основании анализа объективных данных. По его словам, комиссия может обнародовать свое мнение по вакцинации подростков в течение 10 дней. На этом фоне он заявил, что "политическое давление" на экспертное сообщество "приносит мало пользы".
В свою очередь, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил в защиту решения властей по вакцинации подростков, заявив, что оно "соответствует рекомендации STIKO". "Кто хочет, может прививаться, никто не обязан (делать это)", - заявил он в интервью телерадиокомпании rbb.
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В Немецком союзе врачей общей практики также выразили сомнение относительно решения властей. "Эта дискуссия с пренебрежением компетенции Постоянной комиссии по вакцинации, скорее, может привести к замешательству, нежели помочь кампании по вакцинации. Риски более высоки среди непривитых взрослых, нежели среди детей и подростков 12-17 лет", - заявил глава союза Ульрих Вейгельдт медиагруппе RND.
Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря прошлого года. Летом темпы вакцинации начали снижаться на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. На настоящий момент полностью привиты 43 миллиона жителей ФРГ (52,6% населения), минимум одну прививку сделали 51,4 миллиона человек (61,8%).
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