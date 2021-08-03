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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744210457.html
Онищенко высказался о необходимости прививать от COVID-19 пожилых россиян
Онищенко высказался о необходимости прививать от COVID-19 пожилых россиян - РИА Новости, 03.08.2021
Онищенко высказался о необходимости прививать от COVID-19 пожилых россиян
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко о необходимости привить всех граждан... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:47
2021-08-03T17:47
распространение коронавируса
общество
вакцинация
геннадий онищенко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко о необходимости привить всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания."В первую очередь нужно прививать именно их. В данном случае возраст является главным индикативом. Здесь есть еще уточняющие обстоятельства — те, кто старше 60 лет, у кого есть эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые и онкологические, — они наиболее уязвимы с точки зрения болезни. А раз так — они должны быть привиты и защищены медицинскими средствами профилактик", — сказал Онищенко в беседе с телеканалом RT.Также специалист подчеркнул, что люди старше 60 лет тяжелее переносят осложнения после COVID-19.Вакцинироваться сейчас можно в любом регионе России, доступны следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.
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общество, вакцинация, геннадий онищенко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:47 03.08.2021
 
Онищенко высказался о необходимости прививать от COVID-19 пожилых россиян

Депутат Госдумы Онищенко поддержал предложение Мурашко привить от коронавируса всех пожилых россиян

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко о необходимости привить всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.
"В первую очередь нужно прививать именно их. В данном случае возраст является главным индикативом. Здесь есть еще уточняющие обстоятельства — те, кто старше 60 лет, у кого есть эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые и онкологические, — они наиболее уязвимы с точки зрения болезни. А раз так — они должны быть привиты и защищены медицинскими средствами профилактик", — сказал Онищенко в беседе с телеканалом RT.
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Также специалист подчеркнул, что люди старше 60 лет тяжелее переносят осложнения после COVID-19.
Вакцинироваться сейчас можно в любом регионе России, доступны следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияГеннадий ОнищенкоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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