https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744210457.html

Онищенко высказался о необходимости прививать от COVID-19 пожилых россиян

Онищенко высказался о необходимости прививать от COVID-19 пожилых россиян - РИА Новости, 03.08.2021

Онищенко высказался о необходимости прививать от COVID-19 пожилых россиян

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко о необходимости привить всех граждан... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:47

2021-08-03T17:47

2021-08-03T17:47

распространение коронавируса

общество

вакцинация

геннадий онищенко

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко о необходимости привить всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания."В первую очередь нужно прививать именно их. В данном случае возраст является главным индикативом. Здесь есть еще уточняющие обстоятельства — те, кто старше 60 лет, у кого есть эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые и онкологические, — они наиболее уязвимы с точки зрения болезни. А раз так — они должны быть привиты и защищены медицинскими средствами профилактик", — сказал Онищенко в беседе с телеканалом RT.Также специалист подчеркнул, что люди старше 60 лет тяжелее переносят осложнения после COVID-19.Вакцинироваться сейчас можно в любом регионе России, доступны следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.

https://ria.ru/20210803/tromboz-1744168123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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