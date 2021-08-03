https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744097657.html

Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19

Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19

Аллергия или бронхиальная астма не являются противопоказанием для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, пациенты с аллергией переносят прививку... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T06:54

2021-08-03T06:54

2021-08-03T06:54

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Аллергия или бронхиальная астма не являются противопоказанием для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, пациенты с аллергией переносят прививку так же, как и те, у кого ее нет, следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, с которым ознакомились РИА Новости.Перед вакцинацией пациентам с аллергическими заболеваниями рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога для оценки текущего состояния и возможности проведения вакцинации, уточняется в материале.Наличие аллергических заболеваний и бронхиальной астмы не является противопоказанием для проведения вакцинации, в том числе и от COVID-19, отмечается в документе. Рекомендуется проводить вакцинацию в период контроля или частичного контроля над симптомами аллергического заболевания, нельзя вакцинировать пациента в период обострения заболевания.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19