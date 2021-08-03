Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744097657.html
Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
Аллергия или бронхиальная астма не являются противопоказанием для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, пациенты с аллергией переносят прививку... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:54
2021-08-03T06:54
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Аллергия или бронхиальная астма не являются противопоказанием для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, пациенты с аллергией переносят прививку так же, как и те, у кого ее нет, следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, с которым ознакомились РИА Новости.Перед вакцинацией пациентам с аллергическими заболеваниями рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога для оценки текущего состояния и возможности проведения вакцинации, уточняется в материале.Наличие аллергических заболеваний и бронхиальной астмы не является противопоказанием для проведения вакцинации, в том числе и от COVID-19, отмечается в документе. Рекомендуется проводить вакцинацию в период контроля или частичного контроля над симптомами аллергического заболевания, нельзя вакцинировать пациента в период обострения заболевания.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19
06:54 03.08.2021
 
Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19

Врачи заявили, что пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19 так же, как и здоровые

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Аллергия или бронхиальная астма не являются противопоказанием для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, пациенты с аллергией переносят прививку так же, как и те, у кого ее нет, следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, с которым ознакомились РИА Новости.
"Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2", - говорится в документе.
Перед вакцинацией пациентам с аллергическими заболеваниями рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога для оценки текущего состояния и возможности проведения вакцинации, уточняется в материале.
Наличие аллергических заболеваний и бронхиальной астмы не является противопоказанием для проведения вакцинации, в том числе и от COVID-19, отмечается в документе. Рекомендуется проводить вакцинацию в период контроля или частичного контроля над симптомами аллергического заболевания, нельзя вакцинировать пациента в период обострения заболевания.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Лента новостейМолния