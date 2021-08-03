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Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
Аллергия или бронхиальная астма не являются противопоказанием для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, пациенты с аллергией переносят прививку... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:54
2021-08-03T06:54
2021-08-03T06:54
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Аллергия или бронхиальная астма не являются противопоказанием для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, пациенты с аллергией переносят прививку так же, как и те, у кого ее нет, следует из позиционного документа, разработанного экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, с которым ознакомились РИА Новости.Перед вакцинацией пациентам с аллергическими заболеваниями рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога для оценки текущего состояния и возможности проведения вакцинации, уточняется в материале.Наличие аллергических заболеваний и бронхиальной астмы не является противопоказанием для проведения вакцинации, в том числе и от COVID-19, отмечается в документе. Рекомендуется проводить вакцинацию в период контроля или частичного контроля над симптомами аллергического заболевания, нельзя вакцинировать пациента в период обострения заболевания.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
Врачи заявили, что пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19 так же, как и здоровые