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"Укртранснафта" стала предоставлять услуги по хранению нефти
"Укртранснафта" стала предоставлять услуги по хранению нефти - РИА Новости, 03.08.2021
"Укртранснафта" стала предоставлять услуги по хранению нефти
Компания "Укртранснафта" ("дочка" "Нафтогаза Украины") запустила услугу хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы, сообщила пресс-служба компании во РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:39
2021-08-03T16:39
в мире
украина
нафтогаз украины
укртранснафта
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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Компания "Укртранснафта" ("дочка" "Нафтогаза Украины") запустила услугу хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы, сообщила пресс-служба компании во вторник."Статус таможенного склада получили два объекта нефтетранспортной системы Украины: резервуарный парк морского нефтяного терминала "Южный" и магистральный нефтепровод "Лисичанск-Кременчуг". Теперь заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме "таможенный склад" до 1095 дней", - говорится в сообщении.По данным компании, такой дополнительный вид деятельности позволит повысить конкурентоспособность и эффективность функционирования нефтетранспортной системы Украины, а также даст дополнительные возможности для участников энергетического рынка.
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в мире, украина, нафтогаз украины, укртранснафта
16:39 03.08.2021
 
"Укртранснафта" стала предоставлять услуги по хранению нефти

Два объекта нефтетранспортной системы Украины стали таможенными складами

© Фото : пресс-служба компании "Укртранснафта"Объект компании "Укртранснафта"
Объект компании Укртранснафта - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : пресс-служба компании "Укртранснафта"
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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Компания "Укртранснафта" ("дочка" "Нафтогаза Украины") запустила услугу хранения нефти на мощностях нефтетранспортной системы, сообщила пресс-служба компании во вторник.
"Статус таможенного склада получили два объекта нефтетранспортной системы Украины: резервуарный парк морского нефтяного терминала "Южный" и магистральный нефтепровод "Лисичанск-Кременчуг". Теперь заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме "таможенный склад" до 1095 дней", - говорится в сообщении.
По данным компании, такой дополнительный вид деятельности позволит повысить конкурентоспособность и эффективность функционирования нефтетранспортной системы Украины, а также даст дополнительные возможности для участников энергетического рынка.
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В миреУкраинаНафтогаз УкраиныУкртранснафта
 
 
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