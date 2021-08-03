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Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца
Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца - РИА Новости, 03.08.2021
Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что у девочки, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца, не нашли следов инъекции. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:54
2021-08-03T21:05
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что у девочки, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца, не нашли следов инъекции.Ранее источник РИА Новости сообщил, что на юго-востоке Москвы 15-летняя девочка потеряла сознание, получив на улице укол от незнакомца. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом "острое отравление", сейчас она в больнице Филатова.По словам пострадавшей, на улице к ней подошел мужчина в кофте с капюшоном и спросил дорогу, а потом продолжил идти следом, в какой-то момент приблизился и уколол в левую ягодицу.Она потеряла сознание, но потом смогла дойти до пропускного пункта расположенного рядом военного училища, куда ей вызвали скорую.Столичная полиция проводит проверку.Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что врачи не обнаружили следов сексуального насилия, только отравление неизвестным веществом и след от шприца.
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происшествия, москва, ольга ярославская
16:54 03.08.2021 (обновлено: 21:05 03.08.2021)
 
Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца

Детский омбудсмен Москвы Ярославская следит за делом девочки, которую якобы уколол незнакомец

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что у девочки, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца, не нашли следов инъекции.

"Мы знаем об этой ситуации, держим связь с правоохранительными органами. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает", — сказала она.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что на юго-востоке Москвы 15-летняя девочка потеряла сознание, получив на улице укол от незнакомца. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом "острое отравление", сейчас она в больнице Филатова.
По словам пострадавшей, на улице к ней подошел мужчина в кофте с капюшоном и спросил дорогу, а потом продолжил идти следом, в какой-то момент приблизился и уколол в левую ягодицу.
Она потеряла сознание, но потом смогла дойти до пропускного пункта расположенного рядом военного училища, куда ей вызвали скорую.
Столичная полиция проводит проверку.
Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что врачи не обнаружили следов сексуального насилия, только отравление неизвестным веществом и след от шприца.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 11:48
Источник: в Москве школьница попала в больницу после укола от незнакомца
 
ПроисшествияМоскваОльга Ярославская
 
 
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