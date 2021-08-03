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Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца
Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца - РИА Новости, 03.08.2021
Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что у девочки, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца, не нашли следов инъекции. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:54
2021-08-03T16:54
2021-08-03T21:05
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила РИА Новости, что у девочки, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца, не нашли следов инъекции.Ранее источник РИА Новости сообщил, что на юго-востоке Москвы 15-летняя девочка потеряла сознание, получив на улице укол от незнакомца. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом "острое отравление", сейчас она в больнице Филатова.По словам пострадавшей, на улице к ней подошел мужчина в кофте с капюшоном и спросил дорогу, а потом продолжил идти следом, в какой-то момент приблизился и уколол в левую ягодицу.Она потеряла сознание, но потом смогла дойти до пропускного пункта расположенного рядом военного училища, куда ей вызвали скорую.Столичная полиция проводит проверку.Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что врачи не обнаружили следов сексуального насилия, только отравление неизвестным веществом и след от шприца.
https://ria.ru/20210803/ukol-1744128805.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
16:54 03.08.2021 (обновлено: 21:05 03.08.2021)
Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца
Детский омбудсмен Москвы Ярославская следит за делом девочки, которую якобы уколол незнакомец