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Главе СК доложат о деле матери, которая сняла на видео удушение дочери
Главе СК доложат о деле матери, которая сняла на видео удушение дочери - РИА Новости, 03.08.2021
Главе СК доложат о деле матери, которая сняла на видео удушение дочери
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о жительнице Волгоградской области, которая сняла на видео, как душит РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:56
2021-08-03T16:56
происшествия
волгоградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о жительнице Волгоградской области, которая сняла на видео, как душит и бьет маленькую дочь, сообщается на сайте СК РФ.Согласно данным следствия, в июне женщина в состоянии алкогольного опьянения сняла на видео, как душит и бьет свою дочку. Мать девочки неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики."Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Волгоградской области доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий женщины в отношении своей малолетней дочери (ст.156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей)", - говорится в сообщении.
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происшествия, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:56 03.08.2021
 
Главе СК доложат о деле матери, которая сняла на видео удушение дочери

Главе СК Бастрыкину доложат о деле жительницы Волгоградской области, которая сняла, как душит дочь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела о жительнице Волгоградской области, которая сняла на видео, как душит и бьет маленькую дочь, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным следствия, в июне женщина в состоянии алкогольного опьянения сняла на видео, как душит и бьет свою дочку. Мать девочки неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики.
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"Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Волгоградской области доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий женщины в отношении своей малолетней дочери (ст.156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей)", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияВолгоградская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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