https://ria.ru/20210803/udo-1744174668.html

Пермяк, задавивший девушку на переходе в 2020 году, вышел из колонии

Пермяк, задавивший девушку на переходе в 2020 году, вышел из колонии - РИА Новости, 03.08.2021

Пермяк, задавивший девушку на переходе в 2020 году, вышел из колонии

Пермский краевой суд сегодня оставил в силе решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на пешеходном переходе... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:21

2021-08-03T15:21

2021-08-03T15:32

происшествия

пермский край

пермь

пермский краевой суд

россия

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ПЕРМЬ, 3 авг - РИА Новости. Пермский краевой суд сегодня оставил в силе решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на пешеходном переходе в Перми, оставшиеся полгода ему заменили на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Решение районного суда оставлено в силе. Речь идёт о замене лишения свободы на ограничение свободы", - рассказали в Пермском краевом суде. Жалобу подали близкие погибшей и прокуратура.ДТП произошло в мае 2020 года в Индустриальном районе Перми. Элитный внедорожник Lexus сбил возвращавшуюся домой девушку на пешеходном переходе. Согласно материалам следствия, она пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора, а машина ехала на красный.В июле 2020 года Индустриальный районный суд Перми признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой. Второй суд состоялся в сентябре. В результате виновный получил 1,5 года колонии, также его на 2,5 года лишили права управлять транспортным средством. Он пробыл в колонии примерно 9 месяцев.В середине июня суд Пермского района по заявлению адвоката распорядился выпустить юношу из местной воспитательной колонии: неотбытый срок ему заменили на ограничение свободы на 7 месяцев 18 дней. В суде молодой человек рассказал, что за решёткой освоил профессии плотника и пекаря, читает книги, учится на столяра и взысканий не имеет. Представитель исправительного учреждения также считал целесообразным заменить колонию более мягким видом наказания.После освобождения молодой человек должен соблюдать ряд ограничений: ему запретили покидать место постоянного проживания ночью, выезжать за пределы региона, менять место жительства, работы или учебы без согласования с надзорными органами.

https://ria.ru/20210209/khodataystva-1596698655.html

https://ria.ru/20200521/1571749787.html

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происшествия, пермский край, пермь, пермский краевой суд, россия