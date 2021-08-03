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Пермяк, задавивший девушку на переходе в 2020 году, вышел из колонии
Пермяк, задавивший девушку на переходе в 2020 году, вышел из колонии - РИА Новости, 03.08.2021
Пермяк, задавивший девушку на переходе в 2020 году, вышел из колонии
Пермский краевой суд сегодня оставил в силе решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на пешеходном переходе... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:21
2021-08-03T15:32
происшествия
пермский край
пермь
пермский краевой суд
россия
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ПЕРМЬ, 3 авг - РИА Новости. Пермский краевой суд сегодня оставил в силе решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на пешеходном переходе в Перми, оставшиеся полгода ему заменили на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Решение районного суда оставлено в силе. Речь идёт о замене лишения свободы на ограничение свободы", - рассказали в Пермском краевом суде. Жалобу подали близкие погибшей и прокуратура.ДТП произошло в мае 2020 года в Индустриальном районе Перми. Элитный внедорожник Lexus сбил возвращавшуюся домой девушку на пешеходном переходе. Согласно материалам следствия, она пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора, а машина ехала на красный.В июле 2020 года Индустриальный районный суд Перми признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой. Второй суд состоялся в сентябре. В результате виновный получил 1,5 года колонии, также его на 2,5 года лишили права управлять транспортным средством. Он пробыл в колонии примерно 9 месяцев.В середине июня суд Пермского района по заявлению адвоката распорядился выпустить юношу из местной воспитательной колонии: неотбытый срок ему заменили на ограничение свободы на 7 месяцев 18 дней. В суде молодой человек рассказал, что за решёткой освоил профессии плотника и пекаря, читает книги, учится на столяра и взысканий не имеет. Представитель исправительного учреждения также считал целесообразным заменить колонию более мягким видом наказания.После освобождения молодой человек должен соблюдать ряд ограничений: ему запретили покидать место постоянного проживания ночью, выезжать за пределы региона, менять место жительства, работы или учебы без согласования с надзорными органами.
https://ria.ru/20210209/khodataystva-1596698655.html
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Lexus за несколько секунд до смертельной аварии
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происшествия, пермский край, пермь, пермский краевой суд, россия
15:21 03.08.2021 (обновлено: 15:32 03.08.2021)
 
Пермяк, задавивший девушку на переходе в 2020 году, вышел из колонии

Молодой пермяк, насмерть сбивший девушку на переходе в 2020 году, вышел на свободу

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 3 авг - РИА Новости. Пермский краевой суд сегодня оставил в силе решение выпустить из колонии юношу, насмерть сбившего весной 2020 года на автомобиле девушку на пешеходном переходе в Перми, оставшиеся полгода ему заменили на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Решение районного суда оставлено в силе. Речь идёт о замене лишения свободы на ограничение свободы", - рассказали в Пермском краевом суде. Жалобу подали близкие погибшей и прокуратура.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:17
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ДТП произошло в мае 2020 года в Индустриальном районе Перми. Элитный внедорожник Lexus сбил возвращавшуюся домой девушку на пешеходном переходе. Согласно материалам следствия, она пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора, а машина ехала на красный.
В июле 2020 года Индустриальный районный суд Перми признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение было обжаловано родными скончавшейся и прокуратурой. Второй суд состоялся в сентябре. В результате виновный получил 1,5 года колонии, также его на 2,5 года лишили права управлять транспортным средством. Он пробыл в колонии примерно 9 месяцев.
Мария Крохалева
21 мая 2020, 08:00
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
В середине июня суд Пермского района по заявлению адвоката распорядился выпустить юношу из местной воспитательной колонии: неотбытый срок ему заменили на ограничение свободы на 7 месяцев 18 дней. В суде молодой человек рассказал, что за решёткой освоил профессии плотника и пекаря, читает книги, учится на столяра и взысканий не имеет. Представитель исправительного учреждения также считал целесообразным заменить колонию более мягким видом наказания.
После освобождения молодой человек должен соблюдать ряд ограничений: ему запретили покидать место постоянного проживания ночью, выезжать за пределы региона, менять место жительства, работы или учебы без согласования с надзорными органами.
 
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