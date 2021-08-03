https://ria.ru/20210803/ucheniya-1744185188.html

Белорусские пограничники начали комплексные учения у границы с Евросоюзом

Белорусские пограничники начали комплексные учения у границы с Евросоюзом - РИА Новости, 03.08.2021

Белорусские пограничники начали комплексные учения у границы с Евросоюзом

Белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, будут отработаны вопросы усиления охраны... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:08

2021-08-03T16:08

2021-08-03T16:42

в мире

белоруссия

гродненская область

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 3 авг - РИА Новости. Белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, будут отработаны вопросы усиления охраны государственной границы, выявления и ликвидации вооруженных формирований, сообщила во вторник пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) республики."Сегодня началось комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой (Гродненская область граничит с Литвой и Польшей – ред.). Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным ГПК, основные цели учений - совершенствование боевой и мобилизационной готовности погрангруппы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа погранслужбы руководить штатными и приданными подразделениями "в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности"."Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке", - говорится в сообщении.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он также говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210803/ucheniya-1744182091.html

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в мире, белоруссия, гродненская область, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии