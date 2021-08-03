https://ria.ru/20210803/ubiystvo-1744210602.html
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 03.08.2021
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве
Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:47
2021-08-03T17:47
2021-08-03T17:47
в мире
молдавия
франкфурт-на-майне
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский уголовный розыск
ирина волк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_42bca5179e42a18234e9d6452156db12.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В международном аэропорту Домодедово при участии сотрудников МВД России, ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - сказала Волк.По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России.
https://ria.ru/20210730/khischenie-1743555220.html
https://ria.ru/20210725/firma-1742830423.html
молдавия
франкфурт-на-майне
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_779afcdd0cc247829f51ba06e973db88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, франкфурт-на-майне, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский уголовный розыск, ирина волк, россия
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью ювелиров