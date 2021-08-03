https://ria.ru/20210803/ubiystvo-1744210602.html

Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве

Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 03.08.2021

Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве

Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:47

2021-08-03T17:47

2021-08-03T17:47

в мире

молдавия

франкфурт-на-майне

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский уголовный розыск

ирина волк

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В международном аэропорту Домодедово при участии сотрудников МВД России, ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - сказала Волк.По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России.

https://ria.ru/20210730/khischenie-1743555220.html

https://ria.ru/20210725/firma-1742830423.html

молдавия

франкфурт-на-майне

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, франкфурт-на-майне, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский уголовный розыск, ирина волк, россия