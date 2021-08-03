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Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 03.08.2021
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве
Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:47
2021-08-03T17:47
в мире
молдавия
франкфурт-на-майне
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский уголовный розыск
ирина волк
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В международном аэропорту Домодедово при участии сотрудников МВД России, ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - сказала Волк.По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России.
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молдавия
франкфурт-на-майне
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в мире, молдавия, франкфурт-на-майне, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский уголовный розыск, ирина волк, россия
17:47 03.08.2021
 
Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве

Россия выдала Германии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью ювелиров

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия экстрадировала в Германию гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве при нападении на семью немецких ювелиров, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В международном аэропорту Домодедово при участии сотрудников МВД России, ФСИН России и правоохранительных органов ФРГ состоялась экстрадиция гражданина Республики Молдова Юрия Калалба. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, разбое и причинении тяжких телесных повреждений", - сказала Волк.
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По ее словам, Калалб вместе с бандой участвовал в разбойном нападении на семейную пару ювелиров. Преступление было совершено в октябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Сообщники проникли в квартиру, где находились хозяева и напали на них. В результате женщина получила тяжелые травмы, а ее супруг от полученных ран скончался.
В марте находившийся в розыске Юрий Калалб был задержан на территории столичного региона сотрудниками Московского уголовного розыска и НЦБ Интерпола МВД России.
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В миреМолдавияФранкфурт-на-МайнеИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский уголовный розыскИрина ВолкРоссия
 
 
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